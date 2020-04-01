Коронавирус
Газета.RuНазваны последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом. Список последних 10 субъектов, в которых нет вируса, публикует РИА "Новости".
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Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.
Политика
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Общество
Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции
Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Общество
Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Общество
Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России
Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Происшествия
Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе
Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
От развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия
Проигравшей стороной от снижения цен на нефть, после развала сделки ОПЕК+, стала Саудовская Аравия. Об этом 31 марта пишет издание Al Araby.
Общество
Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии
К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Здоровье
Несколько петербургских больниц закрыли на карантин
В Петербурге на карантин закрыли городскую больницу святого Георгия, Александровскую и Введенскую больницы, сообщили в комитете по здравоохранению.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ и успешно осуществил пилотные переводы, сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.
Политика
Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Общество
В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Экономика
Правительство направит на поддержку бизнеса 1,4 триллиона рублей
На борьбу с эпидемией и антикризисные меры зарезервировано 1,4 триллиона рублей, существенная часть из которых пойдет на поддержу наиболее пострадавших отраслей экономики - общественного питания, бытовых услуг, авиа- и туристических компаний, спорта, культуры, кинотеатров.
Политика
Путин назвал ситуацию с коронавирусом испытанием для рынка труда
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация из-за коронавируса непростая, это серьезные испытания для рынка труда, российские власти понимают и видят данную проблему.
Происшествия
На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими
В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию
Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Футбол
Футболисты «Спартака» согласились на снижение зарплат на 40%
Футболисты московского "Спартака" выразили согласие на сокращение своей заработной платы.
Общество
Глава Подмосковья поручил разобраться в ситуации в больнице Лобни
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Здоровье
Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра
Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
Хоккей
Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта
Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Общество
Правительство Украины ужесточает карантинные меры
Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.