В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом. Список последних 10 субъектов, в которых нет вируса, публикует РИА "Новости".

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.

Политика Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Здоровье В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.

Общество Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.

Общество Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.

Происшествия Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Здоровье Несколько петербургских больниц закрыли на карантин В Петербурге на карантин закрыли городскую больницу святого Георгия, Александровскую и Введенскую больницы, сообщили в комитете по здравоохранению.

Экономика Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ и успешно осуществил пилотные переводы, сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.

Экономика Правительство направит на поддержку бизнеса 1,4 триллиона рублей На борьбу с эпидемией и антикризисные меры зарезервировано 1,4 триллиона рублей, существенная часть из которых пойдет на поддержу наиболее пострадавших отраслей экономики - общественного питания, бытовых услуг, авиа- и туристических компаний, спорта, культуры, кинотеатров.

Политика Путин назвал ситуацию с коронавирусом испытанием для рынка труда Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация из-за коронавируса непростая, это серьезные испытания для рынка труда, российские власти понимают и видят данную проблему.

Происшествия На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.

Общество Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Общество Глава Подмосковья поручил разобраться в ситуации в больнице Лобни "Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Здоровье Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.

Общество В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Авто Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.