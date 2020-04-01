Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНазваны последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом. Список последних 10 субъектов, в которых нет вируса, публикует РИА "Новости".
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В России осталось только 10 регионов без коронавируса

Интерфакс12:45

Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом

Известия09:49

В России подсчитали не поддавшиеся коронавирусу регионы. Симоньян предложила их закрыть

Царьград08:08

Названы 10 регионов России, свободные от коронавируса

Московский Комсомолец08:45

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

Газета.Ru08:44

В 10 регионах России не выявлено ни одного случая коронавируса

БИЗНЕС Online08:33

Названы 10 регионов России, где нет коронавируса

Комсомольская правда09:05
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Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.
Коммерсантъ 12:18
Политика

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Интерфакс 01:12
Общество

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
RT на русском 03:15
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь 01:39
Общество

Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
ТАСС 11:18
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета 12:02
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ 11:47
Общество

Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России

Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:41
Происшествия

Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе

Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 09:17
Экономика

От развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия

Проигравшей стороной от снижения цен на нефть, после развала сделки ОПЕК+, стала Саудовская Аравия. Об этом 31 марта пишет издание Al Araby.
ИА Красная Весна 11:34
Общество

Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии

К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Украина.ру 07:01
Здоровье

Несколько петербургских больниц закрыли на карантин

В Петербурге на карантин закрыли городскую больницу святого Георгия, Александровскую и Введенскую больницы, сообщили в комитете по здравоохранению.
Росбалт 11:22
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Экономика

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ и успешно осуществил пилотные переводы, сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.
ТАСС 13:14
Политика

Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:16
Общество

В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:17
Экономика

Правительство направит на поддержку бизнеса 1,4 триллиона рублей

На борьбу с эпидемией и антикризисные меры зарезервировано 1,4 триллиона рублей, существенная часть из которых пойдет на поддержу наиболее пострадавших отраслей экономики - общественного питания, бытовых услуг, авиа- и туристических компаний, спорта, культуры, кинотеатров.
Комсомольская правда 10:40
Политика

Путин назвал ситуацию с коронавирусом испытанием для рынка труда

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация из-за коронавируса непростая, это серьезные испытания для рынка труда, российские власти понимают и видят данную проблему.
РИА Новости 13:25
Происшествия

На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.
Российская газета 10:50
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Собака.ru 11:59
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию

Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Право.ру 02:55
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на снижение зарплат на 40%

Футболисты московского "Спартака" выразили согласие на сокращение своей заработной платы.
Интерфакс-Спорт 07:03
Общество

Глава Подмосковья поручил разобраться в ситуации в больнице Лобни

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РЕН ТВ 13:04
Здоровье

Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра

Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 05:15
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта

Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Российская газета 04:44
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня 30 марта в 12:32
Общество

Правительство Украины ужесточает карантинные меры

Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.
ИА Красная Весна 09:35
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