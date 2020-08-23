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NewInform
NewInform

Названы последствия банкротств среди дилеров для авторынка России

Волна банкротств дилерских центров на фоне вынужденного простоя из-за пандемии нового коронавируса не ослабит конкуренцию среди оставшихся автосалонов, считают эксперты. За первое полугодие в России закрылось почти в три раза больше дилерских предприятий (218), чем за весь прошлый год (80).В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Эпидемия продолжается Российский авторитейл захлестнула волна банкротств дилерских центров после вынужденного простоя из-за эпидемии коронавируса.
Российская газета07:53
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CarsWeek.ru

Рассказали, как закрытие автосалонов скажется на доступности авто

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Как закрытие автосалонов скажется на доступности автомобилей

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Что повлечет за собой массовое закрытие автосалонов в России

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Чем грозит закрытие автосалонов в России?

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Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Российская газета07:53

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20 августа в 20:04
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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