Названы последствия банкротств среди дилеров для авторынка России

Волна банкротств дилерских центров на фоне вынужденного простоя из-за пандемии нового коронавируса не ослабит конкуренцию среди оставшихся автосалонов, считают эксперты. За первое полугодие в России закрылось почти в три раза больше дилерских предприятий (218), чем за весь прошлый год (80).