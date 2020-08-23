Названы последствия банкротств среди дилеров для авторынка России
Волна банкротств дилерских центров на фоне вынужденного простоя из-за пандемии нового коронавируса не ослабит конкуренцию среди оставшихся автосалонов, считают эксперты. За первое полугодие в России закрылось почти в три раза больше дилерских предприятий (218), чем за весь прошлый год (80).В источнике
С чего всё началось
Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин
Эпидемия продолжается Российский авторитейл захлестнула волна банкротств дилерских центров после вынужденного простоя из-за эпидемии коронавируса.
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