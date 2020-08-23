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NewInform
NewInform

Названы последствия банкротств среди дилеров для авторынка России

Волна банкротств дилерских центров на фоне вынужденного простоя из-за пандемии нового коронавируса не ослабит конкуренцию среди оставшихся автосалонов, считают эксперты. За первое полугодие в России закрылось почти в три раза больше дилерских предприятий (218), чем за весь прошлый год (80).В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Эпидемия продолжается Российский авторитейл захлестнула волна банкротств дилерских центров после вынужденного простоя из-за эпидемии коронавируса.
Российская газетавчера в 07:53
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SpeedMe

Эксперты рассказали, как закрытие автосалонов скажется на доступности автомобилей

SpeedMeвчера в 16:32
CarsWeek.ru

Рассказали, как закрытие автосалонов скажется на доступности авто

CarsWeek.ruвчера в 12:56
Тарантас Ньюс

Специалисты рассказали, как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Тарантас Ньюсвчера в 08:56
Pnzdrive

Что повлечет за собой массовое закрытие автосалонов в России

Pnzdriveвчера в 12:40
Экономика сегодня

Эксперты рассказали, как закрытие автосалонов повлияет на доступность машин

Экономика сегоднявчера в 11:01
Car.ru

Как закрытие автосалонов скажется на доступности автомобилей

Car.ruвчера в 12:40
Российская газета

Как закрытие автосалонов скажется на доступности машин

Российская газетавчера в 07:53

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко весь день работал в своей резиденции, был там когда пришли митингующие, после облетел город на вертолете, вернулся и продолжает работать: он никуда не сбегал, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.
РИА Новостивчера в 15:31
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Путин поприветствовал участников форума «Армия-2020»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр – 2020, отметив важность выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества (ВТС).
Известиявчера в 06:07
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Евросоюз не намерен превращать Белоруссию «во вторую Украину»

Евросоюз не собирается превращать Белоруссию, где с 9 августа не утихают протесты, «во вторую Украину», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.
Коммерсантъвчера в 10:27
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В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русскомвчера в 16:13
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Деятельность Росимущества в 2019 году признана неудовлетворительной

По результатам проверки ведомства были выявлены нарушения, которые не позволяют признать, что Росимущество осуществляло надлежащую деятельность по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в прошлом году, уточняют аудиторы Счетной палаты.
Московский Комсомолец17:47