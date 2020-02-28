Финансы
Lenta.ruНазваны последствия обвала цен на нефть для России
Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось. О последствиях снижения стоимости сырья сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель
Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
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Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
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Один из собеседников «Ведомостей», знакомый с планами вуза, знает, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) Катерине Тихоновой.
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«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
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«Ньюкасл» запретил рукопожатия на базе клуба из-за коронавируса
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Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.
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Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
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Умер главный конструктор самолета Су-34
Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов умер, передает ТАСС.
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Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО выросла в 2019 г. на 14,3% до 81,9 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 16,7% до 141,5 млрд руб.
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Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд.
Хоккей
Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ
Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Власти Турции решили не препятствовать сирийским беженцам в Европу
Экономика
У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову
Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
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Тренер «Спартака»: хочу выиграть все матчи весной
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что весной хочет выиграть все матчи в чемпионате и Кубке России, команда работала на сборах с высокой мотивацией и на износ.
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В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд руб. за год
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Глава Marvel озвучил в «Симпсонах» пародию на Таноса. Он вооружен приложением Судного дня
Экономика
РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд
Почему РЖД не хочет платить дивиденды В презентации Михайлова есть первая страница проекта распоряжения правительства о выплате дивидендов от января 2020 года, определяющего норму дивидендных выплат для госкомпаний в размере не менее 50% чистой прибыли.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия
Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал РИА Новости, что испытания "Циркона" проходят успешно, первым кораблем, который будет вооружен этой гиперзвуковой ракетой морского базирования, "в ближайшие годы" станет один из фрегатов.
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Лавров заявил о недопустимости компромиссов с террористами в Сирии
Глава российского МИДа считает, что никаких компромиссов с радикальными исламистами быть не должно.
Армия и оружие
Турция заявила, что передала России координаты своих военных в Идлибе
Россия знала о позициях турецких военных, по которым сирийская армия ударила в сирийском Идлибе, заявил министр обороны Турции генерал Хулуси Акар 28 февраля турецким журналистам.
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Меган Маркл пожаловалась на травлю со стороны королевской семьи
Отмечается, что экс-звезда «Форс-мажоров» пожаловалась на проблемы после того, как Елизавета II запретила им с Гарри использовать слово «королевский» в названии своего бренда.