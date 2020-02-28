Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны последствия обвала цен на нефть для России

Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось. О последствиях снижения стоимости сырья сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Обвал цен на нефть резко сократит пополнение национальных резервов России

Обвальное падение нефтяных котировок на фоне сообщений о распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 привело к тому, что разрыв между рыночной ценой на нефть и планкой отсечения по бюджетному правилу ($42,4 за баррель марки Urals в 2020 году) сократился до минимального значения за время действия последней версии бюджетного правила в России.
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Обвал цен на нефть резко сократит пополнение национальных резервов России

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Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что игроки "Баварии" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" употребляли пиво и виски.
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Сперва китайский смартфон отказался снимать блокировку с помощью отрезанного пальца.
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Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне выступил с предложением отменить визы для жителей Петербурга в рамках идеи о создании единой особой экономической зоны двух стран.
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Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
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Силуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
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У кого мог приобрести нью-йоркские квартиры зять Мишустина

Удодов в декабре 2009 г. купил пять квартир в жилом комплексе 20 Pine Street в Нью-Йорке, говорится в расследовании Навального со ссылкой на городской реестр недвижимости.
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Кратер в Германии поможет больше узнать об истории Марса

Подробное изучение содержания азота, щелочности и pH в образцах Риса поможет экспертам хорошо понять свойства воды на Марсе и установить численность углекислого в атмосфере планеты.
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Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани

Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
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В Одессе обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату в суде

Обвиняемый в убийстве Вячеслав Г. пронес в зал заседаний предмет, внешне схожий с гранатой, и угрожал подорвать себя и прокурора.
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В Росгидромете пообещали аномально теплый март

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В Кремле заявили о проработке встречи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта.
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