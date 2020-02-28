Экономика
Lenta.ruНазваны последствия обвала цен на нефть для России
Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось. О последствиях снижения стоимости сырья сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить71
с чего всё началось
Обвальное падение нефтяных котировок на фоне сообщений о распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 привело к тому, что разрыв между рыночной ценой на нефть и планкой отсечения по бюджетному правилу ($42,4 за баррель марки Urals в 2020 году) сократился до минимального значения за время действия последней версии бюджетного правила в России.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:28, Ашберн
Политика
Ушла в отставку избранная три дня назад глава администрации Астрахани
Врио главы администрации Астрахани Эльвира Мурахданова, кандидатуру которой одобрили депутаты городской думы 25 февраля, добровольно ушла в отставку и возвращается на должность руководителя правового управления мэрии.
Происшествия
В Астраханской области потерпел крушение вертолет
Происшествия
Два горняка стали жертвами взрыва на шахте в ДНР
Два горняка погибли в результате взрыва на одной из шахт в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии
Уже в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.
Происшествия
В Рязани на выступлении Булановой зрители устроили массовую драку
Драку устроили женщины во время выступления Татьяны Булановой, которая была гостем концерта — под песню «Не плачь».
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Политика
Кремль сообщил о проработке встречи Путина и Эрдогана
Возможность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 или 6 марта прорабатывается.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Здоровье
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»
Как сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
Политика
Россия попросила отложить заседание комиссии по разоружению ООН
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский попросил отложить заседание организационной сессии комиссии по разоружению на разумный ограниченный срок, пока США не выдадут визу главе российской делегации Константину Воронцову.
Футбол
Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво
Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что игроки "Баварии" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" употребляли пиво и виски.
Хоккей
Ковальчук: Овечкин не уговаривал перейти в «Вашингтон»
Ковальчук провел в составе "Вашингтона" уже два матча, но отличиться пока не смог.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года
В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Российский экспорт золота в Великобританию вырос более чем в 12 раз в стоимостном выражении, то есть до $5,33 млрд. об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам прошлого года, которые изучило издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Политика
В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»
Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) задержало внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса, против него возбудили дело о возбуждении ненависти.
Политика
Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе
Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Происшествия
Москвичка убила сына-инвалида за отказ учить математику
Москвичка убила сына, страдавшего ДЦП, за отказ учить математику.
Кино
«Кэндимен»: вышел первый трейлер нового фильма ужасов
В Сети состоялась премьера дебютного трейлера фильма ужасов «Кэндимен» – ремейка культового хоррора 1992 года режиссёра Бернарда Роуза.
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Общество
Запуск 5G в России отложат на два года
5G-сети, которые по нацпрограмме "Цифровая экономика" предполагалось развернуть в 10 российских городах-миллионниках к 2022 году, могут быть запущены на два года позже.
Религия
РПЦ попросила власти Петербурга передать ей ризницу Спаса на Крови
В пятницу некоторые СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти Петербурга передать в ведение РПЦ сам Спас на Крови.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Музыка