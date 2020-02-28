Обвальное падение нефтяных котировок на фоне сообщений о распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 привело к тому, что разрыв между рыночной ценой на нефть и планкой отсечения по бюджетному правилу ($42,4 за баррель марки Urals в 2020 году) сократился до минимального значения за время действия последней версии бюджетного правила в России.

с чего всё началось

Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось. О последствиях снижения стоимости сырья сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Названы последствия обвала цен на нефть для России

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