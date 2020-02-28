Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось. О последствиях снижения стоимости сырья сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Названы последствия обвала цен на нефть для России

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