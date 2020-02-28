Финансы

Lenta.ruLenta.ruНазваны последствия обвала цен на нефть для России

Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось. О последствиях снижения стоимости сырья сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Обвал цен на нефть резко сократит пополнение национальных резервов России

РБКвчера в 16:00

Названы последствия обвала цен на нефть для России

Lenta.ru04:21

Над российским ФНБ нависла «угроза» из-за коронавируса

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Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
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Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

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В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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Из-за взрыва на Замшиной в квартире выбило окна и двери

В время взрыва в квартире находился сам виновник взрыва и его отец - в этот момент пенсионер спал.
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Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что самостоятельно придёт на допрос в ГБР, поскольку суд удовлетворил ходатайство следователей о его принудительном приводе.
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США инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
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Турция может перекрыть черноморские проливы из-за ситуации в Сирии

Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, сообщает Anadolu.
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Пловец Сунь Ян дисквалифицирован на 8 лет за разбитую пробирку

Охранник Сунь Яна разбил пробирку с кровью, а сам пловец отказался сдавать анализ мочи.
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В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400

В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
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Сотрудница IBU не была единственным информатором в деле Логинова

Исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен не была единственным информатором в деле российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, сообщает ТАСС.
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Турция нанесла ракетный удар по Латакии и Хаме

Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.
Красная весна вчера в 18:40
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«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ вчера в 11:48
Космос

У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Капитал страны 26 февраля в 13:36
Армия и оружие

В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе

ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
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Россия ограничила въезд иностранцев из Ирана и Южной Кореи

Россия ограничивает въезд иностранных граждан с территорий Ирана и Южной Кореи в воздушных пунктах пропуска из-за распространения коронавируса, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.
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В Ульяновске у повара одной из школ обнаружили туберкулез

В Ульяновске повар одной из школ заболела туберкулезом.
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Apple удалила симулятор пандемии Plague Inc. из китайского App Store

Компания Apple удалила британский биологический симулятор Plague Inc. из китайского App Store.
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СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко

Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 04:50
Общество

Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
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Российские ученые научились защищать зрение от лазерного излучения

Ученые Воронежского государственного университета (ВГУ) научились производить недорогие оптические покрытия для защиты человеческого глаза от вредного лазерного излучения, сообщает ТАСС.
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В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла

Российская газета вчера в 11:39
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Минздрав подсчитает больных СМА в России

В ведомстве подсчитали, что для закупки препаратов тем пациентам, которые уже начали получать лечение, в 2020 году требуется 239 миллионов рублей.
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ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»

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Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
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Петросян приходил к Степаненко после развода

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Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

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Российский государственный резервный фонд, является частью механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. ФНБ формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами.
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