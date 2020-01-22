Общество

Мой БрянскМой БрянскНазваны последствия от замены Белоруссией российской нефти

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский назвал последствия от замены российской нефти Белоруссией. Как сообщил он в интервью Sputnik, Белоруссии надо быть готовой переплачивать за ресурс, если она будет покупать топливо по реверсу из Европы.
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Эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в эфире
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