с чего всё началось

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский назвал последствия от замены российской нефти Белоруссией. Как сообщил он в интервью Sputnik, Белоруссии надо быть готовой переплачивать за ресурс, если она будет покупать топливо по реверсу из Европы.

Политика Путин рассказал, когда разработают нормативные акты по маткапиталу Российский лидер Владимир Путин заявил, что нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первенца, должны быть разработаны за несколько месяцев.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Общество Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.

Общество Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.

Происшествия Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.

Общество Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России» Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.

Происшествия Один пожарный погиб, ещё трое пострадали при хлопке газа в Подмосковье При тушении возгорания в тепличном комплексе в городском округе Серпухов Московской области произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого один пожарный погиб и ещё трое пострадали.

Экономика Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года «Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).

Хоккей Тренер «Рейнджерс» высказался о травме Панарина Россиянин из-за травмы пропустил встречу регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4). В текущем сезоне Панарин провёл 47 матчей, в которых набрал 68 очков, забросив 26 шайб и сделав 42 результативные передачи.

Общество Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».

Здоровье Жертвами нового типа коронавируса в Китае стали девять человек Число скончавшихся от нового типа коронавируса достигло девяти, сообщил замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Ли Бинь.