Общество
РИА НовостиЭксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
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с чего всё началось
Эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в эфире Sputnik Латвия высказал своё мнение о нефтегазовых спорах между Россией и Белоруссией.Царьградвчера в 22:51
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Мнение эксперта: Белоруссия будет переплачивать, покупая нефть не из России
Красная веснавчера в 22:46
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На прошлой неделе CENTCOM подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Общество
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Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.
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В Волгограде полиция задержала лжеюристов, обманувших 50 человек
Полицейские задержали в Волгограде группу лжеюристов, которые заключали фиктивные договоры об оказании юридических услуг, в результате чего пострадали 50 человек на 30 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.
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Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
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