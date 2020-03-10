Экономика
Город ГлазовНазваны последствия падения курса рубля для россиян
Уже сегодня говорят о значительном росте цен на некоторые товары Курс рубля рухнул после обвала нефти, что грозит россиянам неприятными последствиями. Падение рубля заметнее всего отразится на заграничных поездках и цене на импортные товары.
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с чего всё началось
«Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян. — Я пессимист, поэтому убежден в том, что падение рубля продолжится, — говорит профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.Вечерняя Москва09 марта в 08:40
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Эксперт пояснил, как падение курса рубля отразится на россиянах
Московский Комсомолец09 марта в 18:10
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 13:52, Ашберн
Финансы
ЦБ начал продавать валюту после обвала нефти
Российский Центробанк (ЦБ) во вторник, 10 марта, начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Политика
Путин пообещал повторить ВОВ в случае нападения на РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что готов повторить Великую Отечественную войну, если на Российскую Федерацию кто-нибудь посмеет напасть.
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Джо Байден обошел основного соперника во второй «супервторник» подряд
Бывший вице-президент США Джо Байден победил по меньшей мере в четырех из шести штатов, где 10 марта прошли первичные выборы от Демократической партии.
Общество
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Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
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Определен предел роста курсов доллара и евро
Интервенции ЦБ во вторник привели к тому, что доллар открыл торги и удержался в районе 72 рублей и ниже, а евро в районе 82 рублей, что примерно на 3 рубля меньше, чем наиболее панические уровни начала недели на международных электронных торгах в системах forex.
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В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Политика
Госдума приняла поправки к Конституции
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Футбол
Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях
«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Общество
Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Путешествия
Власти Турции предложили перенести начало турсезона из-за коронавируса
Власти Турции предложили отелям перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля из-за коронавируса, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой в эфире телеканала NTV.
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Происшествия
Молодой охранник зверски избил пенсионера в Липецке на заправке
Полицейские проводят доследственную проверку по факту избиения 20-летним охранником одного из местных клубов 63-летнего пенсионера.
Экономика
Собеседник: Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Мишустина
Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Михаила Мишустина, пишет еженедельник «Собеседник».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Политика
Совфед одобрил отмену экзамена по русскому для белорусов и украинцев
Совет Федерации одобрил законопроект, которым предлагается отменить экзамен для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Здоровье
В Свердловской области ограничили проведение массовых мероприятий
Сегодня губернатор Свердловской области провёл заседание комиссии по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
Политика
Путин оценил идею встречи парламентариев «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поддержат инициативу создания парламентского измерения «нормандского формата».
Здоровье
Правительство Украины объявило карантин на три недели
Правительство Украины с 11 марта ввело в стране карантин в связи с коронавирусом на три недели.
Общество
Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов
Последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек, сообщает китайский портал Sina.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Политика
Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом
Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
Общество