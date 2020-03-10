«Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян. — Я пессимист, поэтому убежден в том, что падение рубля продолжится, — говорит профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

с чего всё началось

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