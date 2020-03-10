Экономика

Город ГлазовГород ГлазовНазваны последствия падения курса рубля для россиян

Уже сегодня говорят о значительном росте цен на некоторые товары Курс рубля рухнул после обвала нефти, что грозит россиянам неприятными последствиями. Падение рубля заметнее всего отразится на заграничных поездках и цене на импортные товары.
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

«Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян. — Я пессимист, поэтому убежден в том, что падение рубля продолжится, — говорит профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Вечерняя Москва09 марта в 08:40

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Эксперт назвал возможные последствия падения курса рубля для россиян

РБК09 марта в 23:46

Названы последствия снижения курса рубля для россиян

РИА Новостивчера в 03:42

«Апокалипсис отменяется»: о последствиях падения курса рубля

REGNUMвчера в 02:16

«К нам прилетел черный лебедь». Южноуральские бизнесмены приготовились к новой волне кризиса

ФедералПресс02:38

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Известиявчера в 00:26

Россиянам объяснили, как падение рубля отразится на их жизни

URA.Ru09 марта в 18:56

Эксперт пояснил, как падение курса рубля отразится на россиянах

Московский Комсомолец09 марта в 18:10
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Финансы

ЦБ начал продавать валюту после обвала нефти

Российский Центробанк (ЦБ) во вторник, 10 марта, начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Lenta.ru вчера в 02:29
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 13:41
Политика

Путин пообещал повторить ВОВ в случае нападения на РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что готов повторить Великую Отечественную войну, если на Российскую Федерацию кто-нибудь посмеет напасть.
7 новостей вчера в 01:08
Политика

Джо Байден обошел основного соперника во второй «супервторник» подряд

Бывший вице-президент США Джо Байден победил по меньшей мере в четырех из шести штатов, где 10 марта прошли первичные выборы от Демократической партии.
РБК 12:28
Происшествия

В Тамбовской области найдено тело пропавшей школьницы

REGNUM 13:37
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:40
Финансы

Определен предел роста курсов доллара и евро

Интервенции ЦБ во вторник привели к тому, что доллар открыл торги и удержался в районе 72 рублей и ниже, а евро в районе 82 рублей, что примерно на 3 рубля меньше, чем наиболее панические уровни начала недели на международных электронных торгах в системах forex.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Политика

Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Коммерсантъ 03:49
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Футбол

Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях

«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Матч ТВ вчера в 20:43
Общество

Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму

Lenta.ru 10:05
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 04:39
Путешествия

Власти Турции предложили перенести начало турсезона из-за коронавируса

Власти Турции предложили отелям перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля из-за коронавируса, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой в эфире телеканала NTV.
Взгляд.ру 11:25
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
REGNUM 13:45
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Происшествия

Молодой охранник зверски избил пенсионера в Липецке на заправке

Полицейские проводят доследственную проверку по факту избиения 20-летним охранником одного из местных клубов 63-летнего пенсионера.
Обозреватель Врн 13:23
Экономика

Собеседник: Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Мишустина

Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Михаила Мишустина, пишет еженедельник «Собеседник».
Эхо Москвы 12:03
Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Известия 08:17
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями

Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
НТВ вчера в 01:50
Политика

Совфед одобрил отмену экзамена по русскому для белорусов и украинцев

Совет Федерации одобрил законопроект, которым предлагается отменить экзамен для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Rambler News Service 04:26
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 12:44
Здоровье

В Свердловской области ограничили проведение массовых мероприятий

Сегодня губернатор Свердловской области провёл заседание комиссии по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
Время Пресс 12:13
Политика

Путин оценил идею встречи парламентариев «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поддержат инициативу создания парламентского измерения «нормандского формата».
Lenta.ru вчера в 22:15
Здоровье

Правительство Украины объявило карантин на три недели

Правительство Украины с 11 марта ввело в стране карантин в связи с коронавирусом на три недели.
Компания 11:41
Общество

Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов

Последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек, сообщает китайский портал Sina.
Взгляд.ру 11:35
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Политика

Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом

Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru 09:51
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском 11:11
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