Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.

с чего всё началось

По мнению профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, падение курса рубля к доллару и евро на международном валютном рынке Forex, которое случилось накануне после обвала цен на нефть, отразится на стоимости поездок за рубеж, а также на цене импортных товаров, передает "Вечерняя Москва".

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