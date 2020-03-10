Экономика
ИнфоросНазваны последствия снижения курса рубля для россиян
По мнению профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, падение курса рубля к доллару и евро на международном валютном рынке Forex, которое случилось накануне после обвала цен на нефть, отразится на стоимости поездок за рубеж, а также на цене импортных товаров, передает "Вечерняя Москва".
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.Вечерняя Москва09 марта в 08:40
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«К нам прилетел черный лебедь». Южноуральские бизнесмены приготовились к новой волне кризиса
ФедералПрессвчера в 02:38
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