Экономика

ИнфоросНазваны последствия снижения курса рубля для россиян

По мнению профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, падение курса рубля к доллару и евро на международном валютном рынке Forex, которое случилось накануне после обвала цен на нефть, отразится на стоимости поездок за рубеж, а также на цене импортных товаров, передает "Вечерняя Москва".
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.
Вечерняя Москва09 марта в 08:40

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«К нам прилетел черный лебедь». Южноуральские бизнесмены приготовились к новой волне кризиса

ФедералПрессвчера в 02:38

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Известия10 марта в 00:26

Названы последствия снижения курса рубля для россиян

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Эксперт назвал возможные последствия падения курса рубля для россиян

РБК09 марта в 23:46

Финансист назвал последствия падения рубля для россиян

Газета.Ru10 марта в 10:49

В РАНХиГС рассказали об изменениях в жизни россиян после падения рубля

Москва 2409 марта в 22:29

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Вечерняя Москва09 марта в 08:40
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Общество

Ретейлеры пригрозили перебоями поставок из-за ограничений для грузовиков

Больше всего авторов письма волнуют новые правила выдачи пропусков для въезжающих в город грузовиков.
РБК 00:00
Экономика

Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз

Коломбо заметил, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.
Российская газета вчера в 17:41
Политика

Совфед одобрил поправки в Конституцию РФ

Совет Федерации одобрил в среду президентский закон о поправках в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:33
Экономика

Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
РИА Новости вчера в 17:59
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Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%

По состоянию на 04.48 мск, майский фьючерс Brent дешевеет на 5,10%, до 34,21 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 22:07
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Технологии

Google Play Store получил поддержку тёмного режима

За последнее время Google добавила поддержку тёмного режима многим своим приложениям.
3DNews вчера в 21:43
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM 10 марта в 13:22
Происшествия

Участникам «Ключевской» ОПГ огласят приговор в Чите

Zabnews.ru 10 марта в 03:43
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За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
Кино

Прямиком из Берлинале: «Пиноккио» Маттео Гарроне

Петербургский дневник вчера в 18:00
Происшествия

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Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Футбол

У игрока «Ювентуса» обнаружен коронавирус

Газета.Ru вчера в 19:05
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Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

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Donday.ru 10 марта в 05:38
Общество

«Выжигает куски кожи»: 9 популярных процедур красоты, которые ни за что не станут делать себе мастера

Эксперты из разных сфер ухода за собой и руководители салонов красоты честно признались, что из разрекламированных услуг ни за что не стали бы пробовать на себе и на чем можно сэкономить.
НГС 10 марта в 23:30
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
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Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку

REGNUM 10 марта в 21:59
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США запретят въезд из Европы на 30 дней

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.
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В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана»

В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.
Взгляд.ру вчера в 13:57
Гаджеты

Новая iOS 14 раскрыла секреты ожидаемого iPhone SE 2

Бюджетный iPhone 9, который известен в Сети под названием iPhone SE 2, может получить функцию Touch ID и поддержку транспортных карт Express Transit.
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В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

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Lenta.ru 10 марта в 16:05
Политика

В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

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Коммерсантъ вчера в 13:39
Авто

Hyundai показала новую Elantra на видео

Южнокорейский бренд сообщил о скорой премьере обновлённой модели Hyundai Elantra. Он состоится 17 марта текущего года.
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Происшествия

При пожаре в Иркутской области погибли трое детей и двое взрослых

РБК вчера в 22:33
Наука

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Программные улучшения сфокусированы на понимании искусственным интеллектом повседневной человеческой речи — NLP.
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Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

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В "Атлетико" играет лучший вратарь мира. Это все равно как у "Барселоны" есть Месси, который делает результат.
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