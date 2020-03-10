Экономика

EastRussiaEastRussiaЭкономист назвал последствия падения рубля для россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что падение рубля после обвала цен на нефть продолжилось из-за санкций и эпидемии коронавируса. По его мнению, из-за этого вырастут цены на заграничные поездки, импортную одежду, обувь и другие товары.
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.
Вечерняя Москва09 марта в 08:40

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Финансист назвал последствия падения рубля для россиян

Газета.Ruвчера в 10:49

Эксперт назвал возможные последствия падения курса рубля для россиян

РБК09 марта в 23:46

«Апокалипсис отменяется»: о последствиях падения курса рубля

REGNUMвчера в 02:16

Названы последствия снижения курса рубля для россиян

РИА Новостивчера в 03:42

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Известиявчера в 00:26

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Lenta.ru09 марта в 22:12

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Вечерняя Москва09 марта в 08:40
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:55, Ашберн
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Бой Усика с Чисорой пройдет 23 мая в Лондоне

Metaratings 14:02
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Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне

Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes.
РИА Новости 13:59
Энергетика

В Минэнерго назвали сроки восстановления цен на нефть

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что устраивающая Россию цена на нефть установится во втором полугодии 2020 года.
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«ПСЖ» и «Боруссия» объявили стартовые составы на ответный матч ЛЧ

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не попал в стартовый состав на ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", сообщается на сайте УЕФА.
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Госдума одобрила во втором чтении конституционные поправки

Государственная дума одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Основной закон РФ на пленарном заседании.
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Общество

Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

RT на русском 13:04
Политика

В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом

Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.
Российская газета 15:12
Общество

Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Ведомости вчера в 13:45
Политика

Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
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Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 06:28
Здоровье

Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса

Объявление пандемии коронавируса не накладывает никаких дополнительных ограничений для людей, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.
РИА Новости 14:57
Авто

Обновленная российская Hyundai Creta подорожала

Производитель позиционирует новую Hyundai Creta Би-2 в качестве машины для единомышленников и первопроходцев, ценителей путешествий и меломанов, которые делают выбор в пользу драйва, смелости и рок-музыки.
Новые автомобили вчера в 12:43
Общество

Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса

Украинское правительство ввело карантин по всей стране с 12 марта до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса.
Политика Сегодня 09:24
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Газета.Ru 12:52
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН вчера в 09:50
Экономика

Рост цен на лекарства и бытовую технику допустили в правительстве

Цены на бытовую технику и лекарственные препараты могут вырасти из-за ослабления рубля.
Вечерняя Москва 08:19
Происшествия

На шахте в Коми произошло задымление

Горняков шахты "Заполярная-2" в республике Коми эвакуируют из-за задымления, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru 16:01
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Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru вчера в 05:38
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«Салават Юлаев» выиграл серию у «Авангарда» и сыграет с «Ак Барсом»

Уфимский "Салават Юлаев" стал последним участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина на Востоке, выиграв в шести матчах у "Авангарда".
Российская газета 13:22
Футбол

Расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов-2019/2020

Везде указано московское время.
ProstoProSport вчера в 02:00
Здоровье

Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом

По словам специалистов, наибольшее число заболевших клещевым энцефалитом в начале марта 2020 года зарегистрировано в Уральском, Северо-Западном, Дальне-Восточном и Сибирском федеральных округах, а также Ярославской и Тверской областях.В Роспотребнадзоре рекомендуют для защиты от клещевого энцефалита сделать прививку.
UfaTime.ru 12:21
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс 10:43
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Коронавирус может стать хроническим

Коронавирус COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
ИА Городские вести. Волгоград 05:35
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Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне

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По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
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ILTW сыграет за Virtus.pro на ESL One Los Angeles 2020

Стендин Virtus.pro Заур Cooman Шахмурзаев пропустит мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 из-за визовых проблем.
CyberSport.ru 06:00
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Минюст отказался от резкого повышения штрафов для водителей

Министерство юстиции России отказалось от идеи резко повысить штрафы за нарушения правил дорожного движения, заявил заместитель главы Минюста Денис Новак.
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Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).
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Как работают Яндекс.Новости?
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