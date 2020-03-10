Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны последствия падения курса рубля для россиян

Названы последствия падения курса рубля для россиян. Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.
Вечерняя Москва08:40

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни граждан РФ

REGNUM23:12

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Lenta.ru22:12

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Вечерняя Москва08:40

Россиянам объяснили, как падение рубля отразится на их жизни

URA.Ru18:56

Эксперт пояснил, как падение курса рубля отразится на россиянах

Московский Комсомолец18:10

Названы последствия снижения курса рубля для россиян

РИА Новости17:51

Эксперт объяснил, как падение курса рубля скажется на жизни россиян

Газета.Ru21:57
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Происшествия

Волна протестов прокатилась по тюрьмам Италии из-за коронавируса

Заключенные в более чем двух десятках итальянских тюрем протестовали против ограничений на свидания с родственниками и других мер по сдерживанию коронавируса, передает AP.
Коммерсантъ 18:39
Культура

Вышла первая часть фанатской короткометражки по Warhammer 40 000

Игромания.ру 07:36
Энергетика

Рост цен на нефть марки Brent превышал 6%

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла более чем на 6%. Цена достигала $36,78 за баррель.
Коммерсантъ 23:29
Армия и оружие

Террористы ПНС Ливии перешли в наступление на войска ЛНА

Что происходит 11:06
Футбол

Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

По словам Конте, отмена всех регулярных спортивных чемпионатов и отдельных турниров на территории Италии является той жертвой, которую необходимо принести итальянцам, чтобы остановить распространение COVID-19.
Красная весна 17:19
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник 03:40
Общество

СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.
РБК 23:09
Политика

Глава МИД Казахстана не исключил перенос переговоров по Сирии

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что не исключает перенос переговоров по Сирии, намеченных на март в Нур-Султане.
РИА Новости 22:55
Фигурное катание

Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве

Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели.
News.ru вчера в 11:10
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru 07:22
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Экономика

Биржи США открылись падением на 7%

По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут.
Коммерсантъ 09:48
Армия и оружие

Российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными

Как сообщают в издании, во время боевых действий на территории Сирии, турецкие беспилотные летательные аппараты зачастую попадали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.
ГЛАС.RU 09:13
Общество

Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем

Врачи из Германии выяснили, что употребление воды натощак положительно влияет на здоровье – существует пять причин, чтобы завести себе эту полезную привычку.
Московский Комсомолец в Марий Эл 11:45
Энергетика

Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
РИА Новости 14:19
Энергетика

В Fitch сообщили об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть

В агентстве Fitch прокомментировали перспективы падения курса рубля из-за ситуации на рынке нефти.
Что происходит 12:55
Космос

Во Флориде корабль Dragon стартовал к МКС

Представители NASA рассказали, что во Флориде с космодрома Канаверал произошел запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon.
Ридус 07 марта в 05:46
Космос

Астрономы обнаружили в космосе самый яркий и удаленный блазар

Дни24 17:08
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru 13:56
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Инфорос 08:03
Экономика

Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России

Отмечается, что по итогам прошлого года лидерами рейтинга экономически здоровых регионов стали субъекты России, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту.
РИА Новости 21:01
Общество

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.
Lenta.ru 21:12
Экономика

Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Киргизии

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.
REGNUM 10:16
Происшествия

Число погибших при обрушении отеля в Китае достигло 18 человек

Число погибших при обрушения отеля Xinjia Express в китайской провинции Фуцзянь возросло до 18.
Газета.Ru 21:22
Политика

Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 17:35
Технологии

К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов

Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.
Live24 вчера в 01:31
Общество

Адвокат заявила об отказе обвиняемого по делу MH17 признать вину

Обвиняемый по делу MH17 отрицает свою вину за крушение малайзийского Boeing 777.
Мой Брянск 13:36
Экономика

В ЕАО планируют расширить «Амуро-Хинганскую» ТОР

Набат 22:00
Происшествия

В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Известия 20:00
Авто

Специалисты рассказали о том, как понять, что пора менять ремень ГРМ

Эксперты "Российской газеты" рассказали о главных "симптомах", свидетельствующих об износе ремня ГРМ.
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