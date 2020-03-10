Экономика
Lenta.ruНазваны последствия падения курса рубля для россиян
Названы последствия падения курса рубля для россиян. Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.Вечерняя Москвавчера в 08:40
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Поправку об обнулении президентских сроков официально внесли в Госдуму
Сегодня депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения президентских сроков.
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Путин определил полномочия Медведева
Президент России Владимир Путин своим указом определил полномочия заместителя председателя Совета безопасности (СБ) — должности, которая была создана им специально для бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.
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Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка
Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка.
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Путин назвал опасным передачу президентских полномочий Госсовету
«Наделение других центров власти (Совбеза и Госсовета) серьезными полномочиями президентского характера невозможно», — заявил глава государства.
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Захарова оценила призыв Италии воздержаться от поездок в Россию
Итальянское посольство в РФ призывает своих сограждан не посещать Россию на фоне коронавируса.
Экономика
Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
Политика
Неизбранные в новую Госдуму депутаты получат «парашюты»
Поправка депутата Госдумы Александра Карелина («Единая Россия») о досрочным выборах предусматривает выплату компенсаций тем, кто не изберется в нижнюю палату парламента нового созыва.
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Футбол
Федерации футбола просят УЕФА перенести Евро-2020
Федерации футбола нескольких стран обратились к руководству Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Происшествия
Пропавший ивановский школьник найден мертвым
Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
Гаджеты
Продажи смартфонов в Китае снизились вдвое из-за коронавируса
Эксперты рынка смартфонов отмечают большое падение показателей продажи гаджетов в Поднебесной.
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках
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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing MH17
В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на востоке Украины пассажирского Boeing Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
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Экспертиза не нашла признаков терроризма в переговорах членов «Сети»
Из документа следует, что специалистам госбезопасности не удалось обнаружить в разговорах прямых доказательств того, что кто-то из двоих попавших на запись фигурантов дела руководил террористической организацией или координировал действия других ее членов.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и повел в серии плей-офф
За Авангард забили Павел Дедунов (6), Вилле Покка (23) и Сергей Шумаков (58). Счет в серии стал 3:2 в пользу уфимцев.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле
Алла Пугачева по неизвестной причине пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина.
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе
Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Происшествия
Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте
Прокуратура Якутска организовала проверку сообщений о том, что в городском пункте передержки животных зафиксировано массовое умерщвление содержащихся там собак и кошек.