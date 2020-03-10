Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.

с чего всё началось

Обозначены возможные последствия падения курса рубля для жизни россиян. Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова. Одной из причин является отказ России от соглашения с ОПЕК.

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