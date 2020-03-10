Экономика

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Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По его словам, в первую очередь подорожают автомобили, одежда и бытовая техника и электроника.
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.
Вечерняя Москвавчера в 08:40

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Финансист рассказал, как падение курса рубля повлияет на жизнь россиян

Комсомольская правдавчера в 21:40

Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни граждан РФ

REGNUMвчера в 23:12

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Lenta.ruвчера в 22:12

Эксперт назвал возможные последствия падения курса рубля для россиян

РБКвчера в 23:46

Россиянам объяснили, как падение рубля отразится на их жизни

URA.Ruвчера в 18:56

Названы последствия снижения курса рубля для россиян

РИА Новостивчера в 17:51

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Вечерняя Москвавчера в 08:40
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Общество

Ответчики по делу о крушении MH17 не явились в суд

Четверо ответчиков по делу о крушении Boeing 777 Malaysia Airlines в 2014 году не явились на заседание окружного суда Гааги, говорится в Twitter окружного суда Гааги, посвященной судебному процессу.
РБК вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Двух дочерей Анджелины Джоли прооперировали

Как рассказала звезда фильма «Лара Крофт», последние два месяца она провела со старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад ее младшей дочи тоже потребовалось хирургическое вмешательство.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Общество

Число зараженных коронавирусом в США превысило 600 человек

В США коронавирусом нового типа заразились уже 605 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Росбалт вчера в 22:20
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
ФАН вчера в 23:59
Гаджеты

В Роскачестве назвали недостатки смарт-часов

Российская газета 01:00
Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
ToDay News Ufa вчера в 04:52
Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России

Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Газета.Ru вчера в 05:15
Здоровье

В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка

Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.
Говорит Москва вчера в 12:40
Энергетика

Нефть марки Brent снизила темпы падения

После начала торгов во вторник, 10 марта, стоимость нефти марки Brent замедлила темпы падения до 0,1%, после того как днем ранее обрушение доходило до 30%.
Газета.Ru вчера в 17:45
Общество

Премьер Италии распространил карантин на всю территорию страны

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что карантинные меры распространяются на всю территорию страны.
RT на русском вчера в 18:20
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости вчера в 11:30
Общество

МО опубликовало информацию о количестве записей «Дороги памяти»

На сайте Минобороны РФ появилась информация о количестве загруженный материалов в базу уникального мультимедийного проекта "Дорога памяти", который увековечивает памяти обо всех участниках Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ 00:00
Технологии

К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов

Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.
Live24 08 марта в 01:31
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Происшествия

В общежитии Вольска зарезали мужчину

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 38-летнего мужчину ударили ножом в грудь утром 7 марта в общежитии на Волгоградской.
КП - Саратов 00:09
Политика

Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 17:35
Здоровье

В Китае выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Китае за сутки 22 человека скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-19, выявлено 40 новых заболевших, причем четверо из них въехали в страну из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
Интерфакс 08 марта в 21:07
Общество

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.
Lenta.ru вчера в 21:12
Шоу-бизнес

Степаненко впервые пошутила на концерте про развод с Петросяном

Советская и российская артистка эстрады, актриса театра Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему.
Невские Новости вчера в 20:31
Культура

В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон

В Челябинске скончалась заслуженная артистка России Марина Меримсон. Об этом в Facebook написал продюсер Вячеслав Шмыров.
REGNUM 00:40
Политика

Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
REGNUM вчера в 02:18
Общество

Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком

Народные новости 08 марта в 22:42
Политика

Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
РБК вчера в 18:16
Наука

Врачи обнаружили новую разновидность шизофрении

Пациентам сделали МРТ мозга и обнаружили, что у 40% больных шизофренией мозг не имел внешних нарушений.
Pravda.Ru вчера в 13:49
Общество

Экс-полковник Захарченко назвал рецепт борьбы с коррупцией в России

Осужденный за взяточничество экс-полковник дал интервью.
БИЗНЕС Online 01:11
Политика

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа».
Lenta.ru вчера в 23:48
Армия и оружие

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

РИА Новости вчера в 18:27
Политика

Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ

Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
РЕН ТВ 08 марта в 03:41
Экономика

Акции крупных российских компаний упали на торгах в Лондоне

Торги на лондонской бирже завершились резким падением котировок ценных бумаг крупных российских компаний.
Ридус вчера в 14:19
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости вчера в 21:18
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