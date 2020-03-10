Экономика
ИзвестияНазваны последствия падения курса рубля для россиян
Основным фактором, который привел к сложившейся ситуации, профессор назвал отсутствие соглашения с ОПЕК. «Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения», — добавил Юденков.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.Вечерняя Москвавчера в 08:40
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Финансы
Курс рубля к доллару и евро резко упал
По состоянию на начало одиннадцатого часа утра доллар стоит 72,77 рубля, что больше на 4,2 рубля чем в пятницу, а евро — 82,6 рубля (+5,1 рубля к пятнице).
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Экономика
«Первый канал» и «Россия 1» рассказали об обвале рубля, не упомянув обвал рубля
На российских телеканалах не упомянули, на сколько снизился рубль по отношению к доллару и евро, а также заверили, что Россия была готова к такому сценарию, — первым об этом написал TJournal.
Политика
Конституционная поправка о детях будет скорректирована
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Космос
Ученые раскрыли новые факты о формировании Земли
Датские ученые провели исследование, результаты которого ставят под сомнение прежние теории формирования Земли.
Финансы
ЦБ проведет 10 марта аукцион «тонкой» настройки на 500 млрд рублей
Регулятор принял решение начать 10 марта 2020 г. упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле, говорится в пресс-релизе регулятора.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Общество
Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае
Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Происшествия
В Москве мужчина повредил машину полиции и сломал нос инспектору ППС
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что сотрудник полиции попытался остановить нетрезвого дебошира, который повредил служебную полицейскую машину, в ответ на это молодой человек ударил его ногой в лицо, сломав ему нос.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Экономика
В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
Происшествия
В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции
Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Гаджеты
Протирать iPhone разрешила Apple
Рекомендации по уходу за iPhone и iPad обновила компания Apple. Теперь пользователям разрешено протирать гаджеты влажными салфетками.
Здоровье
За заражение коронавирусом добровольцам предложили 4000 евро
Добровольцы получат 3500 фунтов (около 4000 евро), их поместят в карантин на две недели, они будут принимать лекарства под контролем врачей.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Происшествия
Школьницу изнасиловали в примерочной ТРЦ в центре Петербурга
В Петербурге разыскивают преступника, который совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в примерочной одного из магазинов, расположенных в крупнейшем городском ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.
Политика
Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.
Общество
Умер актер Владимир Михайловский
Экономика
Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные продукты
Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне падения курса рубля, при этом допускает подорожание продукции, которая не производится в России, заявили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
Политика
Путин назвал чушью слова Зеленского об Освенциме
27 января украинский лидер во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent дорожает на 6%
Стоимость нефти марки Brent во вторник, 10 марта, увеличивается более чем на 6% после обвала на 30%, которое случилось днем ранее.
Армия и оружие
КНДР провела учения дальнобойной артиллерии
Энергетика
Uniper заявила, что «Северный поток-2» запустят, несмотря на задержку
Немецкая компания Uniper заявила, что проект «Северный поток-2» будет запущен, несмотря на задержку в реализации.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Экономика
ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Политика
В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера
Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.
Здоровье
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.