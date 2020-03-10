Экономика

ИзвестияИзвестияНазваны последствия падения курса рубля для россиян

Основным фактором, который привел к сложившейся ситуации, профессор назвал отсутствие соглашения с ОПЕК. «Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения», — добавил Юденков.
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.
Вечерняя Москвавчера в 08:40

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Названы последствия снижения курса рубля для россиян

РИА Новости03:42

Эксперт рассказал о последствиях падения курса рубля для россиян

RT на русскомвчера в 21:46

Эксперт назвал возможные последствия падения курса рубля для россиян

РБКвчера в 23:46

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Известия00:26

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Lenta.ruвчера в 22:12

«Апокалипсис отменяется»: о последствиях падения курса рубля

REGNUM02:16

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Вечерняя Москвавчера в 08:40
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Финансы

Курс рубля к доллару и евро резко упал

По состоянию на начало одиннадцатого часа утра доллар стоит 72,77 рубля, что больше на 4,2 рубля чем в пятницу, а евро — 82,6 рубля (+5,1 рубля к пятнице).
Пенза-взгляд 03:14
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Экономика

«Первый канал» и «Россия 1» рассказали об обвале рубля, не упомянув обвал рубля

На российских телеканалах не упомянули, на сколько снизился рубль по отношению к доллару и евро, а также заверили, что Россия была готова к такому сценарию, — первым об этом написал TJournal.
Дождь 03:54
Политика

Конституционная поправка о детях будет скорректирована

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:28
Космос

Ученые раскрыли новые факты о формировании Земли

Датские ученые провели исследование, результаты которого ставят под сомнение прежние теории формирования Земли.
Территория новостей 03:45
Финансы

ЦБ проведет 10 марта аукцион «тонкой» настройки на 500 млрд рублей

Регулятор принял решение начать 10 марта 2020 г. упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле, говорится в пресс-релизе регулятора.
Finam.Ru 02:11
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Рамблер 02:41
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Происшествия

В Москве мужчина повредил машину полиции и сломал нос инспектору ППС

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что сотрудник полиции попытался остановить нетрезвого дебошира, который повредил служебную полицейскую машину, в ответ на это молодой человек ударил его ногой в лицо, сломав ему нос.
ТАСС 04:11
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Экономика

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
REGNUM 01:26
Происшествия

В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции

Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 02:08
Гаджеты

Протирать iPhone разрешила Apple

Рекомендации по уходу за iPhone и iPad обновила компания Apple. Теперь пользователям разрешено протирать гаджеты влажными салфетками.
Соловей.Инфо 04:06
Здоровье

За заражение коронавирусом добровольцам предложили 4000 евро

Добровольцы получат 3500 фунтов (около 4000 евро), их поместят в карантин на две недели, они будут принимать лекарства под контролем врачей.
Красная весна вчера в 09:58
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Происшествия

Школьницу изнасиловали в примерочной ТРЦ в центре Петербурга

В Петербурге разыскивают преступника, который совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в примерочной одного из магазинов, расположенных в крупнейшем городском ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.
REGNUM 02:49
Политика

Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.
РИА Новости 02:27
Общество

Умер актер Владимир Михайловский

ТАСС вчера в 14:57
Экономика

Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные продукты

Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне падения курса рубля, при этом допускает подорожание продукции, которая не производится в России, заявили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
Rambler News Service 03:14
Политика

Путин назвал чушью слова Зеленского об Освенциме

27 января украинский лидер во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.
Lenta.ru 03:20
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent дорожает на 6%

Стоимость нефти марки Brent во вторник, 10 марта, увеличивается более чем на 6% после обвала на 30%, которое случилось днем ранее.
Газета.Ru вчера в 20:29
Армия и оружие

КНДР провела учения дальнобойной артиллерии

Эхо Москвы вчера в 20:05
Энергетика

Uniper заявила, что «Северный поток-2» запустят, несмотря на задержку

Немецкая компания Uniper заявила, что проект «Северный поток-2» будет запущен, несмотря на задержку в реализации.
Ореанда-Новости 03:55
Шоу-бизнес

В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Аргументы и Факты вчера в 09:40
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 02:06
Экономика

ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Известия 03:58
Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России

Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Газета.Ru вчера в 05:15
Политика

В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера

Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.
РИА Новости 03:26
Здоровье

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.
Интерфакс 04:11
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