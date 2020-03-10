Экономика
ИзвестияНазваны последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По его словам, в первую очередь подорожают автомобили, одежда и бытовая техника и электроника.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.Вечерняя Москвавчера в 08:40
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Политика
Путин назвал условия участия в следующих президентских выборах
Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы по поводу поправок в Основной закон.
Энергетика
«Расплачиваться будут простые россияне»: Олег Шеин разнес власти за обвал нефти и рубля
Расплачиваться будут простые россияне Как бы там ни было, но все эти процессы больше не выглядят как достойное оправдание для российских властей за резко обрушившийся рубль.
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Матч «Барселоны» и «Наполи» пройдет без зрителей
Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Футбол
Гендиректор «Зенита» назвал падение рубля чувствительным для команды
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как влияет на команду ситуация с резким падением курса рубля.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Экономика
Forbes назвал потери десяти богатейших людей мира за понедельник
На втором месте по объему потерь находится самый богатый миллиардер мира, основатель и глава Amazon Джефф Безос - его капитал уменьшился за день на 5,6 миллиарда долларов, а глава инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррен Баффет за день потерял 5,4 миллиарда долларов.
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Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
Политика
Путин заявил об опасности передачи президентских полномочий Госсовету
Президент России Владимир Путин считает опасной передачу полномочия президентского характера Госсовету.
Финансы
ЦБ РФ с 10 марта начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил регулятор.
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне
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Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Происшествия
Пропавший ивановский школьник найден мертвым
Тринадцатилетний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым.
Финансы
Доллар превысил 74 рубля, евро — 85
Курс доллара вырос до 74,41 рубля, евро подорожал до 85,01 рубля.
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Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
Энергетика
Нефть после обвала дорожает на 10%
По состоянию на 14.38 мск майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 9,69%, до 37,62 доллара за баррель, при этом минутами ранее рост превышал 10% и Brent достигала отметки в 38 долларов.
Происшествия
Экспертиза не нашла признаков терроризма в переговорах членов «Сети»
Из документа следует, что специалистам госбезопасности не удалось обнаружить в разговорах прямых доказательств того, что кто-то из двоих попавших на запись фигурантов дела руководил террористической организацией или координировал действия других ее членов.
Авто
Придуман «турбомотор» для электромобилей: момент вырос в 2-3 раза
Компания Linear Labs заявила о разработке электродвигателя Hunstable с «турбиной», крутящий момент которого в несколько раз больше, чем у электромоторов аналогичного размера и с тем же энергопотреблением.
Происшествия
В московской школе женщина убила охранника 8 Марта
В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.
Общество
Собянин создал оперативный штаб по экономическим вопросам
По словам Собянина, решение о создании оперативного штаба принято в связи с тем, что экономика российской столицы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках.
Футбол
Федерации футбола просят УЕФА перенести Евро-2020
Федерации футбола нескольких стран обратились к руководству Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Происшествия
Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте
Прокуратура Якутска организовала проверку сообщений о том, что в городском пункте передержки животных зафиксировано массовое умерщвление содержащихся там собак и кошек.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» после двух удалений
В одном из центральных матче 21 тура чемпионата России «Ростов» в родных стенах одержал победу над московским ЦСКА со счётом 3:2. При этом стоит отметить, что в матче арбитр удалил двух игроков «армейцев» и назначил три пенальти — два в ворота «красно-синих» и один в ворота ростовчан.