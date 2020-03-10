Экономика

ИзвестияИзвестияНазваны последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По его словам, в первую очередь подорожают автомобили, одежда и бытовая техника и электроника.
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.
Вечерняя Москвавчера в 08:40

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Названы последствия падения курса рубля для россиян

Известия00:26

Эксперт: падение рубля скажется на благосостоянии жителей России

REGNUM08:59

Названы последствия снижения курса рубля для россиян

РИА Новости03:42

Эксперт назвал возможные последствия падения курса рубля для россиян

РБКвчера в 23:46

Финансист назвал последствия падения рубля для россиян

Газета.Ru10:49

Эксперт рассказал о последствиях падения курса рубля для граждан России

Красная веснавчера в 19:08

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Вечерняя Москвавчера в 08:40
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Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
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Трамп не приедет на День Победы в Москву

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Вести.Ru 06:54
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Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»

Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко.
РБК 11:30
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«Зенит» не отпустил Кокорина в «Марсель» ради перехода в «Сочи»

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о том, что у него была возможность перейти во французский чемпионат, но руководство петербургского «Зенита» не согласилось на этот трансфер.
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Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
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Политика

Госдума одобрила поправку о языке государствообразующего народа

Депутаты Государственной думы поддержали президентскую поправку в Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.
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Финансы

Украинский нацбанк бросился спасать гривну

«Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.
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В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
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В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

РИА Новости 10:15
Политика

Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией

Польша ввела круглосуточные санитарные проверки въезжающих на границах с Украиной, Белоруссией, Литвой и Россией.
Известия 08:29
Кино

Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»

Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
REGNUM 05:56
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Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

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В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
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Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Газета.Ru 03:35
Экономика

ЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка

Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству.
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Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
РИА Новости 10:21
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Главу района Дагестана арестовали за земельные махинации

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ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса

«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
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В Гааге начался суд по делу о сбитом над Донбассом «Боинге»

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Новак оценил сроки восстановления цен на нефть

Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 08:47
Армия и оружие

Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом

Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает министерство национальной обороны республики в Twitter.
РИА Новости 10:00
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Черчесов: «Предложение о снятии ограничений президентских сроков Путина отмечу как интересное»

Предложение Валентины Терешковой о снятии ограничений президентских сроков Владимира Путина, как, собственно, и любого другого кандидата отмечу как интересное, на мой взгляд.
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Армия и оружие

Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»

REGNUM 08:02
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УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Собянин предложил президенту «пойти на выборы, а не переназначиться»

Мэр столицы выступил за то, чтобы действующий президент мог выставить свою кандидатуру на новых выборах Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что озвученная во вторник, 10 марта, идея разрешить действующему президенту участвовать в новых выборах ожидаема.
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Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией

По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
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Совместные учения проведут Узбекистан и Таджикистан

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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

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