Экономика
ИзвестияНазваны последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По его словам, в первую очередь подорожают автомобили, одежда и бытовая техника и электроника.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.Вечерняя Москвавчера в 08:40
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Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Происшествия
Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»
Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко.
Футбол
«Зенит» не отпустил Кокорина в «Марсель» ради перехода в «Сочи»
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о том, что у него была возможность перейти во французский чемпионат, но руководство петербургского «Зенита» не согласилось на этот трансфер.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Политика
Госдума одобрила поправку о языке государствообразующего народа
Депутаты Государственной думы поддержали президентскую поправку в Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.
Финансы
Украинский нацбанк бросился спасать гривну
«Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.
Авто
В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
Польша ввела круглосуточные санитарные проверки въезжающих на границах с Украиной, Белоруссией, Литвой и Россией.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Экономика
ЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка
Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
Шоу-бизнес
Исчезновение татуировок с кожи Тимати удивило поклонников
Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) смутил поклонников видеороликом, на котором показал свое тело без татуировок.
Общество
ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса
«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Политика
В Гааге начался суд по делу о сбитом над Донбассом «Боинге»
9 марта в Гааге начался суд по делу об уничтожении Boeing-777, который был сбит над Донецкой областью Украины в 2014 году.
Энергетика
Новак оценил сроки восстановления цен на нефть
Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Армия и оружие
Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом
Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает министерство национальной обороны республики в Twitter.
Политика
Черчесов: «Предложение о снятии ограничений президентских сроков Путина отмечу как интересное»
Предложение Валентины Терешковой о снятии ограничений президентских сроков Владимира Путина, как, собственно, и любого другого кандидата отмечу как интересное, на мой взгляд.
Футбол
УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Политика
Собянин предложил президенту «пойти на выборы, а не переназначиться»
Мэр столицы выступил за то, чтобы действующий президент мог выставить свою кандидатуру на новых выборах Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что озвученная во вторник, 10 марта, идея разрешить действующему президенту участвовать в новых выборах ожидаема.
Гаджеты
Рейтинг смарт-часов составлен Роскачеством
Энергетика
Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией
По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Армия и оружие
Совместные учения проведут Узбекистан и Таджикистан
Происшествия