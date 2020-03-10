Экономика

EastRussiaEastRussiaЭкономист назвал последствия падения рубля для россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что падение рубля после обвала цен на нефть продолжилось из-за санкций и эпидемии коронавируса. По его мнению, из-за этого вырастут цены на заграничные поездки, импортную одежду, обувь и другие товары.
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.
Вечерняя Москва09 марта в 08:40

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«К нам прилетел черный лебедь». Южноуральские бизнесмены приготовились к новой волне кризиса

ФедералПресс02:38

Финансист назвал последствия падения рубля для россиян

Газета.Ruвчера в 10:49

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Известиявчера в 00:26

«Апокалипсис отменяется»: о последствиях падения курса рубля

REGNUMвчера в 02:16

Эксперт назвал возможные последствия падения курса рубля для россиян

РБК09 марта в 23:46

Названы последствия снижения курса рубля для россиян

РИА Новостивчера в 03:42

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Вечерняя Москва09 марта в 08:40
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Политика

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:33
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Футбол

«Рома» не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с «Севильей»

Итальянская "Рома" не полетит в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против местной "Севильи", сообщается на странице римского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 09:01
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Известия 09 марта в 23:14
Происшествия

В Грозном пропали оскорблявшие Кадырова в соцсетях жители Дербента

Русская Планета 08:45
Происшествия

В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 08:53
Политика

Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.
РИА Новости 09:04
Авто

«Волгабас» планирует возобновить производство 16 марта

Предприятие «Волгабас» готовится к возобновлению производства уже во второй половине марта.
Car.ru 04:49
Энергетика

Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии

Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
Интерфакс 07:25
Политика

В КПРФ объяснили отказ поддержать поправки в Конституцию

Решение воздержаться от голосования было принято на закрытом президиуме партии, состоявшемся 10 марта, сообщил РБК депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.
РБК 07:49
Экономика

В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Известия 07:27
Хоккей

«Сибирь» в пяти матчах выиграла серию у «Автомобилиста»

ProstoProSport вчера в 12:11
Происшествия

Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу

Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Lenta.ru 06:05
Энергетика

Мировые цены на нефть растут в ожидании снижения добычи в США

Как сообщает РИА Новости, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 8.45 по московскому времени росла на 1,67% - до 37,84 доллара за баррель.
Народные новости 08:04
Экономика

Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
ТАСС 08:25
Общество

На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин

Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Газета.Ru 08:28
Происшествия

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
RT на русском 07:27
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 06:28
Музыка

Группа «Время и Стекло» объявила о распаде

Украинская поп-группа "Время и Стекло" в своем Instagram объявила об уходе со сцены.
РИА Новости 07:50
Общество

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ 02:01
Политика

ГП признала нежелательной работу НПО «Европейский фонд за демократию»

Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу международной неправительственной организации "Европейский фонд за демократию" (ЕФД), сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 09:07
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Здоровье

Коронавирус может стать хроническим заболеванием

Ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
Известия вчера в 18:38
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru вчера в 13:56
Единоборства

Расул Мирзаев перенес операцию после двойного перелома челюсти

Sports.ru 08:55
Общество

Билли Айлиш разделась, чтобы высказаться против бодишейминга

РБК 07:14
Экономика

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
РБК 04:44
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