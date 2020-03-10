Экономика
EastRussiaЭкономист назвал последствия падения рубля для россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что падение рубля после обвала цен на нефть продолжилось из-за санкций и эпидемии коронавируса. По его мнению, из-за этого вырастут цены на заграничные поездки, импортную одежду, обувь и другие товары.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.Вечерняя Москва09 марта в 08:40
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Политика
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Футбол
«Рома» не полетит в Испанию на матч Лиги Европы с «Севильей»
Итальянская "Рома" не полетит в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против местной "Севильи", сообщается на странице римского футбольного клуба в Twitter.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Происшествия
В Грозном пропали оскорблявшие Кадырова в соцсетях жители Дербента
Происшествия
В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП
Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Политика
Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.
Авто
«Волгабас» планирует возобновить производство 16 марта
Предприятие «Волгабас» готовится к возобновлению производства уже во второй половине марта.
Энергетика
Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии
Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
Политика
В КПРФ объяснили отказ поддержать поправки в Конституцию
Решение воздержаться от голосования было принято на закрытом президиуме партии, состоявшемся 10 марта, сообщил РБК депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.
Экономика
В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса
Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Хоккей
«Сибирь» в пяти матчах выиграла серию у «Автомобилиста»
Происшествия
Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу
Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут в ожидании снижения добычи в США
Как сообщает РИА Новости, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 8.45 по московскому времени росла на 1,67% - до 37,84 доллара за баррель.
Экономика
Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
Общество
На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин
Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Происшествия
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
Музыка
Группа «Время и Стекло» объявила о распаде
Украинская поп-группа "Время и Стекло" в своем Instagram объявила об уходе со сцены.
Общество
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Политика
ГП признала нежелательной работу НПО «Европейский фонд за демократию»
Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу международной неправительственной организации "Европейский фонд за демократию" (ЕФД), сообщается на сайте ведомства.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Здоровье
Коронавирус может стать хроническим заболеванием
Ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Экономика
Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.