Экономика

Shraibikus NewsShraibikus NewsНазваны возможные последствия падения курса рубля для россиян

Взлетят цены и на импортные товары. Об этом в своем комментарии изданию «Вечерняя Москва» поведал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Специалист предупредил, что после резкого падения стоимости нефти и обвала рубля ряд товаров значительно взлетят в цене.
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.
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