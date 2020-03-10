Экономика
EastRussiaЭкономист назвал последствия падения рубля для россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что падение рубля после обвала цен на нефть продолжилось из-за санкций и эпидемии коронавируса. По его мнению, из-за этого вырастут цены на заграничные поездки, импортную одежду, обувь и другие товары.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.Вечерняя Москва09 марта в 08:40
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Эксперт пояснил, как падение курса рубля отразится на россиянах
Московский Комсомолец09 марта в 18:10
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