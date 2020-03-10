Экономика

EastRussiaEastRussiaЭкономист назвал последствия падения рубля для россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что падение рубля после обвала цен на нефть продолжилось из-за санкций и эпидемии коронавируса. По его мнению, из-за этого вырастут цены на заграничные поездки, импортную одежду, обувь и другие товары.
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.
Вечерняя Москва09 марта в 08:40

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Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Вечерняя Москва09 марта в 08:40

Названы последствия снижения курса рубля для россиян

РИА Новости10 марта в 03:42

Эксперт назвал возможные последствия падения курса рубля для россиян

РБК09 марта в 23:46

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Известия10 марта в 00:26

Россиянам объяснили, как падение рубля отразится на их жизни

URA.Ru09 марта в 18:56

Эксперт пояснил, как падение курса рубля отразится на россиянах

Московский Комсомолец09 марта в 18:10

Финансист назвал последствия падения рубля для россиян

Газета.Ru10 марта в 10:49
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

RT на русском вчера в 21:55
Общество

Штрафы для российских водителей решили оставить прежними

Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.
Lenta.ru вчера в 14:43
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Технологии

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Российские клиенты Visa смогут удалять данные своих карт с сайтов, где они оставляли банковские сведения.
Газета.Ru 01:24
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 19:34
Технологии

Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

До сих пор требование об идентификации пользователей с помощью номера мобильного телефона в России действовало только для мессенджеров.
РБК вчера в 09:42
Общество

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Интерфакс вчера в 11:41
Политика

Путин назвал отток капитала из России естественным процессом

Отток капитала из России есть, и это «естественный процесс», заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
Коммерсантъ 03:18
Шоу-бизнес

Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе

News.ru 10 марта в 18:55
Политика

Трамп запретил поездки из Европы в США на 30 дней

Начиная с пятницы запрещаются поездки из Европы в США. Запрет не касается Великобритании, уточнил Трамп.
BFM.ru вчера в 21:50
Политика

Госдума рассмотрит поправку о досрочных выборах

Поправку о досрочных выборах в Государственную Думу в ходе пленарного заседания предложил депутат от фракции «Единая Россия» Александр Карелин.
Дума ТВ 10 марта в 05:16
Энергетика

Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране

Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
RT на русском вчера в 10:24
Общество

Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Как сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, о переводе файлов дела попросила группа адвокатов, защищающих обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
РИА Новости 02:06
Кино

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru 10 марта в 05:38
Политика

Депутаты Сибири и Дальнего Востока одобрили поправки в Конституцию РФ

Депутаты региональных парламентов ряда регионов Сибири и Дальнего Востока поддержали закон о поправке к Конституции РФ, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 02:12
Политика

Путин заявил, что необходим механизм «регуляторной гильотины»

Российский президент Владимир Путин заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности или "регуляторная гильотина" необходима.
Газета.Ru 03:15
Происшествия

Экс-начальник правового управления мэрии Новосибирска задержан

В конце февраля 2020 года в правовом департаменте мэрии, в которое входит управление нормативно-правовой работы, прошли обыски, писала Тайга.инфо.
Тайга.инфо 01:10
Финансы

Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей.
Известия 03:23
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество

Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

Право.ру вчера в 11:43
Происшествия

В Чите члены банды «Ключевские» получили от 23 до 25 лет колонии

РИА Новости 01:40
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Гол Бучневича и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился результативной передачей.
Газета.Ru 01:26
Музыка

Группа Little Big рассказала о песне для «Евровидения»

Рамблер 02:18
Общество

В Петербурге задержали четверых политических активистов

В четверг, 12 марта, в Петербурге задержали четырёх политических активистов, которые собирались участвовать или уже стояли в одиночных пикетах против принятия поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 03:10
Кино

На волне слухов о «Бэтмене»: фанаты показали Джонни Деппа в образе Джокера

Киноафиша России 02:24
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В Курской области вводится режим повышенной готовности по коронавирусу

Как сообщили в администрации области, подписано распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности».
Городские известия (г. Курск) 10 марта в 13:11
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке

ТАСС 02:26
Армия и оружие

Испытания мишенного комплекса «Адъютант» вышли на финишную прямую

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Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
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