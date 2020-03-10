Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВНазваны последствия падения курса рубля для россиян

Обозначены возможные последствия падения курса рубля для жизни россиян. Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова. Одной из причин является отказ России от соглашения с ОПЕК.
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.
Вечерняя Москвавчера в 08:40

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Эксперт назвал возможные последствия падения курса рубля для россиян

РБКвчера в 23:46

Эксперт: падение рубля скажется на благосостоянии жителей России

REGNUM08:59

Названы последствия снижения курса рубля для россиян

РИА Новости03:42

Финансист назвал последствия падения рубля для россиян

Газета.Ru10:49

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Известия00:26

Эксперт рассказал о последствиях падения курса рубля для граждан России

Красная веснавчера в 19:08

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Вечерняя Москвавчера в 08:40
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:25, Ашберн
Общество

«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
РБК 12:14
Футбол

Уткин извинился перед болельщиками «Зенита»

Уткин заявил, что хочет извиниться перед болельщиками "Зенита", однако при этом заметил, что ничего не может изменить в сложившейся ситуации.
ProstoProSport 04:51
Политика

Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение президента Владимира Путина по поправке о президентских сроках.
РИА Новости 12:47
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
РБК 09:37
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Происшествия

На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка

В Миассе Челябинской области полиция разыскивает горожанку, отказавшуюся пройти карантин после возвращения из Италии.
Российская газета 06:07
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Газета.Ru 11:02
Здоровье

Подтвержден второй случай полного излечения от ВИЧ

Врачи сообщили о втором случае излечения от ВИЧ. Так называемый "лондонский пациент" полностью выздоровел после хирургического лечения.
Российская газета 10:18
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Происшествия

Суд арестовал главу района в Дагестане за превышение полномочий

РИА Новости 12:30
Энергетика

Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Национальная служба новостей 06:35
Здоровье

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Футбол

Игорь Осинькин: «Хотим в Тинькофф РПЛ, но если не выйдем, то катастрофы не будет»

Вы видели, в составе хозяев на поле вышли все те ребята, что накануне были в запасе на матч со «Спартаком» в Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 11:22
Музыка

На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»

На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
Известия 08:26
Политика

Жириновский предложил провести досрочные выборы в ГД

Депутат Владимир Жириновский сегодня предложил дату проведения досрочных выборов в Госдуму РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 06:18
Политика

Оппозиция подала заявку на митинг в Москве по поправке в конституцию

BFM.ru 10:38
Экономика

АТОР: С 12 марта в России резко подорожают авиабилеты

С 12 до 17 марта внутренний курс евро IATA составит 82 рубля, доллара – 72,5 рубля.
Форпост Северо-Запад 09:22
Экономика

Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
РБК 04:35
Экономика

Российские миллиардеры из-за обвала на рынках потеряли $8,8 млрд

Российские миллиардеры суммарно потеряли $8,81 млрд из-за обвального падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
ТАСС 12:20
Кино

Дэниел Рэдклифф предположил, как Квиррелл спал с Волан-де-Мортом в «Гарри Поттере»

Popcornnews.ru 04:45
Политика

Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
ProstoProSport 12:27
Гаджеты

Microsoft признала критические проблемы с обновлением Windows 10

Как сообщает Windows Latest, корпорация Microsoft отреагировала на жалобы пользователей на обновление KB4535996 для Windows 10, передает "Лента.ру".
Инфорос 08:33
Политика

Трамп не приедет в Москву отмечать День Победы

Белый дом намерен отправить на празднование высокопоставленных чиновников. Трамп не приедет в Москву отмечать День Победы.
Деловое.ТВ 09:51
Общество

ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса

«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
РБК 10:54
Политика

Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах ВОВ

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой «мы повторим».
РБК вчера в 18:16
Общество

ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна

АН Между строк 06:46
Общество

Пулатова могут задержать, если он лично выступит в суде по делу МН17

Голландские власти не могут гарантировать, что обвиняемый в крушении рейса МН17 россиянин Олег Пулатов не будет задержан, если решит лично выступить в суде.
News.ru 09:25
Единоборства

Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Лезги газет 08:52
Шоу-бизнес

Мясников прокомментировал уход Михалковой из «Уральских пельменей»

RuNews24.ru 02:04
Кино

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
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