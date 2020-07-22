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REGNUM
REGNUM

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.В источнике
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Экономика сегодня

Снижение ключевой ставки ЦБ побудит россиян искать альтернативные способы вложения средств

Экономика сегоднявчера в 12:08
ТАСС

В Госдуме считают, что ЦБ на ближайшем заседании снизит ключевую ставку до 4,25%

ТАССвчера в 09:46
Известия

Инфляция превыше всего: ЦБ спокоен даже в период острого кризиса

Известия19 июля в 17:02
Народные новости

Экономисты ожидают снижения ключевой ставки Центробанком

Народные новости22 июля в 02:58
Капитал страны

ЦБ ударит по вкладам россиян уже в пятницу

Капитал страны22 июля в 01:59
ПРАЙМ

Банк России готов смягчать политику дальше

ПРАЙМ21 июля в 08:06
REGNUM

Снижение ключевой ставки – удар по вкладчикам и банкам или шанс к развитию?

REGNUMвчера в 03:35
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МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Известия17:01
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости18:18
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В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет

Первоначально была информация о том, что истребители, перехватившие иранский пассажирский самолет, могли быть израильскими, затем телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа самолета сообщила, что речь идет об американских истребителях.
РИА Новости18:31
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Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ruвчера в 03:03
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Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Газета.Ruвчера в 14:38
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русскомвчера в 14:04
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Состоялся глобальный запуск MMORPG V4

К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnskвчера в 11:24
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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ruвчера в 16:13
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