Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
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Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.В источнике
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Снижение ключевой ставки ЦБ побудит россиян искать альтернативные способы вложения средств
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