Финансы

REGNUMREGNUMНазваны последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
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Эксперты ожидают снижения ключевой ставки на заседании в пятницу

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Банк России готов смягчать политику дальше

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«Революционная возможность». Как новая ставка ЦБ повлияет на криптовалюту

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Экономисты ожидают снижения ключевой ставки Центробанком

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Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ

Коммерсантъ01:32

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

REGNUM15:47
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Политика

Помпео признал, что США отстают от России в Арктике

США начали действия в Арктическим регионе слишком поздно. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью DR в ходе визита в Данию.
Народные новости 16:25
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
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Наука

Обнаружены эффективные антитела против коронавируса

РИА Новости 16:48
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Общество

За неделю на прямые эфиры сахалинского губернатора потратят 1,4 миллиона рублей

Каждый прямой эфир губернатора обходится издательскому дому "Губернские ведомости", а значит, и областному бюджету, в 350 тысяч рублей.
Сахалин.Инфо 06:41
Происшествия

В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса

Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
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Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
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Происшествия

Мужчина упал под поезд на станции метро «Красные ворота» в Москве

Газета.Ru 16:01
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Армия и оружие

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

В России до конца текущего лета силами ВМФ намереваются провести испытания новых боевых модулей для кораблей.
Актуальные Новости 01:05
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Общество

Нурмагомедов высказался об умершем отце

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался об умершем отце и тренере Абдулманапе Нурмагомедове.
Lenta.ru 17:55
Политика

Украина передала ДНР и ЛНР списки для обмена пленными

Украина передала самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) списки для взаимного обмена пленными и удерживаемыми лицами.
Lenta.ru 18:21
Происшествия

СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко

На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Газета.Ru 17:20
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Общество

В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 18:24
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Экономика

Россия застрахует нефтяной сектор вложениями в несырьевые отрасли экономики

"Роснефть" предложила застраховать нефтедобычу В России может появиться программа хеджирования нефтегазовых доходов от колебаний цены на нефть по аналогии с мексиканским механизмом пут-опционов.
Экономика сегодня 12:00
Путешествия

В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России

Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
Татар-информ 07:10
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тибете

ТАСС 16:54
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Политика

Трамп направил федеральные силы для борьбы с преступностью в городах

Дополнительные федеральные силы будут направлены в американские города для борьбы с разгулом преступности, заявил президент США Дональд Трамп в среду, 22 июля.
Известия 16:53
Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявлена в розыск

Аргументы и Факты вчера в 08:24
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Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова

Газета.Ru 13:07
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
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Происшествия

Суд арестовал 11 участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ

Благовещенский городской суд арестовал на два месяца 11 участников беспорядков на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в городе Свободном, сообщил ТАСС в среду представитель суда.
ТАСС 03:18
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Игры

Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
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Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
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Политика

Мишустин объяснил смысл олигархов в России

Премьер-министр России Михаил Мишутин в ходе выступления с отчетом в Госдуме на замечание об олигархах заявил, что рад, если кто-то в стране богатеет, передает РИА Новости.
Lenta.ru 08:00
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Политика

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
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Политика

Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
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Общество

Глава карельского «Мемориала» приговорен к 3,5 годам колонии

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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов подарил бывшей жене дом за 70 миллионов рублей

Сегодня стало известно, что Эмин позаботился и о нынешней жизни Алены. Так, певец купил для жкс-возлюбленной дом за 70 миллионов рублей.
Вокруг ТВ 10:55
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Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
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Музыка

Группа The Rolling Stones выпустила неизданную песню 1974 года

Известия 11:37
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