Экономика

ИнфоросНазваны последствия снижения курса рубля для россиян

По мнению профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, падение курса рубля к доллару и евро на международном валютном рынке Forex, которое случилось накануне после обвала цен на нефть, отразится на стоимости поездок за рубеж, а также на цене импортных товаров, передает "Вечерняя Москва".
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.
Вечерняя Москва09 марта в 08:40

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Названы последствия падения курса рубля для россиян

Известия10 марта в 00:26

Финансист назвал последствия падения рубля для россиян

Газета.Ru10 марта в 10:49

Названы последствия снижения курса рубля для россиян

РИА Новости10 марта в 03:42

Эксперт назвал возможные последствия падения курса рубля для россиян

РБК09 марта в 23:46

«К нам прилетел черный лебедь». Южноуральские бизнесмены приготовились к новой волне кризиса

ФедералПрессвчера в 02:38

В РАНХиГС рассказали об изменениях в жизни россиян после падения рубля

Москва 2409 марта в 22:29

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Вечерняя Москва09 марта в 08:40
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Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН 10 марта в 09:50
Армия и оружие

США начали вывод войск из Афганистана

Говорит Москва 09 марта в 15:44
Политика

Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом

Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 09:51
Политика

Поправки в Конституцию одобрены в Совете Федерации

Совет Федерации одобрил законопроект о поправке в Конституцию, принятый вчера Госдумой и уже направил законопроект в региональные парламенты всех 85 российских субъектов для рассмотрения.
МонаВиста вчера в 14:14
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Общество

ВЦИОМ: российские женщины видят сны чаще, чем мужчины

Российские женщины видят сны чаще, чем мужчины, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости вчера в 23:37
Общество

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости вчера в 20:01
Экономика

Forbes предсказал России победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Россия станет победителем в нефтяной войне с Саудовской Аравией, такое мнение выразил журнал Forbes.
Известия вчера в 17:30
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК вчера в 18:44
Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Известия вчера в 08:17
Экономика

Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз

Коломбо заметил, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.
Российская газета вчера в 17:41
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
Общество

«Аэрофлот» отменил полеты в ряд городов Европы из-за коронавируса

Российский «Аэрофлот» с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в некоторые города Испании, Франции, Германии и Италии, сообщил перевозчик.
ФАН вчера в 11:58
Политика

Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Ведомости вчера в 21:16
Здоровье

Названы регионы, где чаще всего заболевают клещевым энцефалитом

Тверская и Ярославская области оказались в числе наиболее неблагополучных по уровню заболеваемости клещевым энцефалитом.
Вечерняя Москва вчера в 01:14
Футбол

Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины

В матче 1/4 финала Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Александрию" и вышло в полуфинал турнира.
Soccer.ru вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова хочет лишить Джигана родительских прав

СМИ сообщили, что супруга репера Джигана Оксана Самойлова задумалась о разводе.
iReactor вчера в 15:41
Кино

Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Профиль 10 марта в 05:45
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе упали на 41,1%

Доходы "Газпрома" от экспорта газа снизились по итогам января 2020 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 41,1% и составили $3 млрд.
ТАСС вчера в 04:03
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК вчера в 15:04
Экономика

АКРА оценило возможность финансового кризиса в РФ

Рассчитываемый аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) индекс финансового стресса, который оценивает близость российской финансовой системы к кризису, достиг уровня 3,12 пункта.
Вестник Кавказа вчера в 02:12
Общество

На Украине ввели общенациональный карантин

Киев, 11 марта 2020, 14:59 — REGNUM Правительство Украины из-за коронавируса с 12 марта до 3 апреля ввело карантин по всей территории страны, сообщила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар.
REGNUM вчера в 07:59
Общество

В Японии отвергли возможность переноса Олимпиады

Япония твердо намерена провести Олимпийские Игры в 2020 году, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Хакасия-Информ вчера в 23:56
Армия и оружие

Sky: США обстреляли базу иракского ополчения на границе с Сирией

ТАСС вчера в 18:36
Здоровье

Всем прибывшим из стран, поражённых коронавирусом, выдадут больничные

Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям, которые были в КНР, Южной Корее, Иране, Италии и получили предписание о нахождении в изоляции главного санитарного врача региона.
АиФ Пермь вчера в 22:33
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru 10 марта в 16:05
Политика

Ирина Хакамада прокомментировала возможное обнуление президентского срока Путина

Бизнес-тренер и бывший кандидат в президенты России Ирина Хакамада прокомментировала PIter.TV возможное обнуление президентского срока Владимира Путина.
Piter.tv вчера в 05:02
Политика

Депутаты заксобрания Приамурья поддержали поправки в Конституцию

Депутаты законодательного собрания Амурской области на внеочередном заседании большинством голосов поддержали пакет поправок в Конституцию РФ, сообщается на сайте областного парламента в четверг.
РИА Новости 00:26
Армия и оружие

Сирийские военные обнаружили тюрьму и суд боевиков в пригороде Алеппо

Сирийские военные обнаружили в освобожденном от террористов городе Аль-Касимия в провинции Алеппо тюрьму и «шариатский суд», где боевики приговаривали местных жителей в том числе к смертной казни.
Известия вчера в 22:25
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