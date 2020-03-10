Экономика
ИнфоросНазваны последствия снижения курса рубля для россиян
По мнению профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, падение курса рубля к доллару и евро на международном валютном рынке Forex, которое случилось накануне после обвала цен на нефть, отразится на стоимости поездок за рубеж, а также на цене импортных товаров, передает "Вечерняя Москва".
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.Вечерняя Москва09 марта в 08:40
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«К нам прилетел черный лебедь». Южноуральские бизнесмены приготовились к новой волне кризиса
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Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
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Поправки в Конституцию одобрены в Совете Федерации
Совет Федерации одобрил законопроект о поправке в Конституцию, принятый вчера Госдумой и уже направил законопроект в региональные парламенты всех 85 российских субъектов для рассмотрения.
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Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Общество
В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка
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Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз
Коломбо заметил, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.
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Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Общество
«Аэрофлот» отменил полеты в ряд городов Европы из-за коронавируса
Российский «Аэрофлот» с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в некоторые города Испании, Франции, Германии и Италии, сообщил перевозчик.
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В матче 1/4 финала Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Александрию" и вышло в полуфинал турнира.
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Оксана Самойлова хочет лишить Джигана родительских прав
СМИ сообщили, что супруга репера Джигана Оксана Самойлова задумалась о разводе.
Кино
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Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе упали на 41,1%
Доходы "Газпрома" от экспорта газа снизились по итогам января 2020 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 41,1% и составили $3 млрд.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Экономика
АКРА оценило возможность финансового кризиса в РФ
Рассчитываемый аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) индекс финансового стресса, который оценивает близость российской финансовой системы к кризису, достиг уровня 3,12 пункта.
Общество
На Украине ввели общенациональный карантин
Киев, 11 марта 2020, 14:59 — REGNUM Правительство Украины из-за коронавируса с 12 марта до 3 апреля ввело карантин по всей территории страны, сообщила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар.
Общество
В Японии отвергли возможность переноса Олимпиады
Япония твердо намерена провести Олимпийские Игры в 2020 году, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Здоровье
Всем прибывшим из стран, поражённых коронавирусом, выдадут больничные
Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям, которые были в КНР, Южной Корее, Иране, Италии и получили предписание о нахождении в изоляции главного санитарного врача региона.
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В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Политика
Ирина Хакамада прокомментировала возможное обнуление президентского срока Путина
Бизнес-тренер и бывший кандидат в президенты России Ирина Хакамада прокомментировала PIter.TV возможное обнуление президентского срока Владимира Путина.
Политика
Депутаты заксобрания Приамурья поддержали поправки в Конституцию
Депутаты законодательного собрания Амурской области на внеочередном заседании большинством голосов поддержали пакет поправок в Конституцию РФ, сообщается на сайте областного парламента в четверг.
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили тюрьму и суд боевиков в пригороде Алеппо
Сирийские военные обнаружили в освобожденном от террористов городе Аль-Касимия в провинции Алеппо тюрьму и «шариатский суд», где боевики приговаривали местных жителей в том числе к смертной казни.