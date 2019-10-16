Экономика

REGNUMREGNUMНазваны потери ВВП России от несоблюдения норм охраны труда

Российская экономика потеряла за 2018 год 1,6% своего ВВП из-за несоблюдения норм охраны труда, пишет 16 октября газета «Известия». Согласно материалам ВНИИ труда, потери в абсолютном выражении составили 1,67 трлн рублей. Причиной затрат стали травмы на производстве, а также плохие условия труда.
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Охрана трудна: из-за травм сотрудников экономика потеряла 1,67 трлн

Потери российской экономики из-за несоблюдения норм охраны труда составили 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП страны. Такие данные по итогам прошлого года представлены в материалах ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда) к одному из совещаний, с ними ознакомились «Известия».
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Названы потери ВВП России от несоблюдения норм охраны труда

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