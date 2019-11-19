Общество

News.ruNews.ru«Уральские авиалинии» оценили убытки от запрета полётов в Грузию

В Минтрансе России 22 июня заявили, что запретят грузинским авиакомпаниям летать в РФ. Днём ранее президент Владимир Путин издал указ о запрете отечественным компаниям осуществлять полёты в Грузию.
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с чего всё началось

Авиакомпании отчаялись получить компенсацию за запрет полетов в Грузию

Запрет российским авиакомпаниям на полеты в Грузию действует с 8 июля – президент Владимир Путин ввел его 21 июня 2019 г. Решение было политически мотивировано, поэтому чиновники сразу пообещали компенсировать из бюджета потери шести российским авиакомпаниям, которым такое решение в разгар высокого сезона принесло убытки.
Ведомостивчера в 16:33

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Запрет на полеты в Грузию обошелся российским перевозчикам более чем в 3 миллиарда рублей

Эхо Москвы03:01

Авиакомпании отчаялись получить компенсацию за запрет полетов в Грузию

Ведомостивчера в 16:33

«Уральские авиалинии» потеряли миллиард рублей после отмены рейсов в Грузию

РИА Новостивчера в 06:09

«Уральские авиалинии» оценили убытки от запрета полётов в Грузию

News.ruвчера в 07:35

«Уральские авиалинии» из-за запрета полетов в Грузию не продали билетов на 1 млрд руб

ТАССвчера в 06:52

Гендиректор «Уральских авиалиний»: компания потеряла ₽1 млрд из-за отмены рейсов в Грузию

Znak.comвчера в 07:38

«Уральские авиалинии» оценили упущенную выгоду от закрытия полетов в Грузию в 1 млрд рублей

Интерфаксвчера в 06:07
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 08:01, Вашингтон
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Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
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Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.
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Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

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Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
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Политика

В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 05:41
Армия и оружие

Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3

Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 09:15
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета вчера в 06:01
Хоккей

Форвард «Лос-Анджелеса» хочет перейти в ЦСКА

Игрок «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе намерен перейти в московский ЦСКА, говорится в сообщении портала hockeynews.se.
ProstoProSport 07:51
Происшествия

Пилоты аварийно севшего А321 получат звёзды Героев России в Кремле

Пилоты пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые успешно совершили в августе-2019 экстренную посадку на кукурузном поле, будут награждены звёздами Героев России.
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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

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Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
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Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью

Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
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Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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Моуринью сфотографировался с футболкой «Тоттенхэма» на клубной базе

«Шпоры» опубликовали фотографию, на которой португальский специалист позирует с футболкой на клубной базе.
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Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Neva.Today 18 ноября в 09:38
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Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Как стало известно, обновленная Chevrolet Niva уже почти готова к дебюту.
Новые автомобили 18 ноября в 09:28
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
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Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
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Как рассказал ранее замглавы Мифнина Алексей Моисеев, закон об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
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В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

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На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
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Путин оценил современные технологии добычи сланцевой нефти

Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
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Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

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