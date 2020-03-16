Коронавирус
Газета.RuНазваны потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
Армия и оружие
На борьбу с коронавирусом в Испании отправлены военные
Напомним, Испания стала вторым очагом распространения вируса в Европе после Италии.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области
"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
Наука
Стотысячелетние циклы оледенения связали с «качаниями» оси Земли
Изотопный анализ отложений на стенах пещер в Италии помог геологам доказать, что последние одиннадцать циклов наступления и отступления ледников, которые сменяли друг друга через каждые 100 тысяч лет, были связаны не с климатом, а с периодическими сдвигами в положении оси вращения Земли.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
Происшествия
В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки
Хоккей
«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина
Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Общество
Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019 года–января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1 и Magic UI 3.1
Презентация Huawei P40 запланирована на 26 марта.
Культура
Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Здоровье
Диетологи дали советы по питанию во время карантина
Как сообщает ToDay News Ufa, диетолог дал рекомендации по питанию в карантине.
Политика
Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19
Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Технологии
Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате
«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.
Общество
На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности вводится на Камчатке со среды для предупреждения заноса коронавируса, большинство массовых мероприятий отменены, сообщает правительство региона.
Футбол
«Локомотив» победил «Ростов» и вышел на второе место в ЧР
Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:1. На 34-й минуте Гжегож Крыховяк нанес дальний удар, после которого мяч рикошетом от голкипера "Ростова" Сергея Песьякова влетел в ворота.
Происшествия
В Казахстане завели уголовное дело на женщину из-за коронавируса
Жительницу Казахстана, зараженную коронавирусом нового типа, привлекли к уголовной ответственности за отказ предоставить информацию о контактировавших с ней людях и препятствование работе санитарных служб.
Общество
Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 5%
Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Политика
Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Общество
В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек
"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
Шоу-бизнес
Марк Богатырев рассказал, что обрел смысл жизни с Татьяной Арнтгольц
В отношениях с Татьяной Арнтгольц Богатырев состоит с 2017 года.
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Здоровье
В Китае за сутки коронавирусом заболели всего восемь человек
В КНР за сутки выявили только восемь новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек, сообщает ТАСС.
Политика
Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Общество
«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» расширила список приостановленных рейсов в Европу. Об этом сообщается на сайте компании.
Экономика
Ипотеку в России предложили ужесточить
В новом проекте Банка России рассматривается возможность учитывать зависимость риска также и от размера первоначального взноса в рамках кредитов по «договору долевого участия в строительстве».
Здоровье
Томенко провел заседание штаба по контролю ситуации с коронавирусом
Глава Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Алтайском крае.