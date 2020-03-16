Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНазваны потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса

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Названы потери российских банков от падения цен на нефть и коронавируса

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Аналитики оценили потери российских банков из-за цен на нефть и коронавируса

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Названы потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть

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«Эксперт РА» ожидает падения прибыли банков РФ в 2020 году на четверть

ПРАЙМ17:15

Названы потери банков РФ из-за коронавируса и цен на нефть

News.ru20:00
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Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube

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Напомним, Испания стала вторым очагом распространения вируса в Европе после Италии.
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Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
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Стотысячелетние циклы оледенения связали с «качаниями» оси Земли

Изотопный анализ отложений на стенах пещер в Италии помог геологам доказать, что последние одиннадцать циклов наступления и отступления ледников, которые сменяли друг друга через каждые 100 тысяч лет, были связаны не с климатом, а с периодическими сдвигами в положении оси вращения Земли.
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Фадеев ответил на вопрос о романе с участницей группы SEREBRO

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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
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Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

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«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина

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Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
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Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019 года–января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге.
Вечерняя Москва 17:22
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1 и Magic UI 3.1

Презентация Huawei P40 запланирована на 26 марта.
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Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»

Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
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Как сообщает ToDay News Ufa, диетолог дал рекомендации по питанию в карантине.
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Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
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Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате

«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.
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Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:1. На 34-й минуте Гжегож Крыховяк нанес дальний удар, после которого мяч рикошетом от голкипера "Ростова" Сергея Песьякова влетел в ворота.
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Жительницу Казахстана, зараженную коронавирусом нового типа, привлекли к уголовной ответственности за отказ предоставить информацию о контактировавших с ней людях и препятствование работе санитарных служб.
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Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом

По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Lenta.ru 12:45
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Мировые цены на нефть упали на 5%

Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
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Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Общество

В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек

"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
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В Китае за сутки коронавирусом заболели всего восемь человек

В КНР за сутки выявили только восемь новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек, сообщает ТАСС.
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«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу

Российская авиакомпания «Аэрофлот» расширила список приостановленных рейсов в Европу. Об этом сообщается на сайте компании.
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В новом проекте Банка России рассматривается возможность учитывать зависимость риска также и от размера первоначального взноса в рамках кредитов по «договору долевого участия в строительстве».
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Томенко провел заседание штаба по контролю ситуации с коронавирусом

Глава Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Алтайском крае.
Алтайская правда вчера в 00:45
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