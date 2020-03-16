Пандемия коронавируса и падение цен на нефть могут привести к снижению прибыли российских банков на 20-25 процентов. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщил управляющий директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Александр Сараев.

Названы потери российских банков от падения цен на нефть и коронавируса

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