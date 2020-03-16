Коронавирус
Lenta.ruНазваны потери российских банков от падения цен на нефть и коронавируса
Пандемия коронавируса и падение цен на нефть могут привести к снижению прибыли российских банков на 20-25 процентов. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщил управляющий директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Александр Сараев.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Политика
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
В Петербурге задержали 10 человек на акции против поправок в Конституцию
Полицейские задержали более десяти активистов, которые вышли на одиночные пикеты против поправок в Конституцию на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге.
Авто
В России появится новый документ на автомобиль
Экономика
Гири неравенства. Почему так велика пропасть между богатством и бедностью?
Самые большие доходы Россия получает от использования своих недр, которые формально принадлежат государству.
Общество
Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан
Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали главные отличия коронавируса от гриппа
В Роспотребнадзоре назвали главные отличия коронавируса от гриппа. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведомство.
Футбол
Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы
Португальский футболист Криштиану Роналду переоборудует собственные отели в больницы для борьбы с распространением коронавируса.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 5%
Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает полеты в ряд европейских городов
Москва, 15 марта 2020, 21:46 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке полетов в ряд европейских городов из-за коронавируса.
Общество
Режим повышенной готовности могут распространить на всю Россию
Пока повышенной готовности действует только в Москве.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл виртуальную гонку на Нюрбургринге
Макс Ферстаппен выиграл первую отборочную гонку виртуальных соревнований All-Star Esports Battle, проходившую на «Нюрбургринге».
Футбол
«Реал» хочет получить 36 млн фунтов за Себальоса
По данным британских СМИ, "Реал" готов продать игрока и хочет получить за его трансфер 36 миллионов фунтов стерлингов.
Общество
Трое россиян заразились коронавирусом на территории РФ
За последние сутки в России зафиксировали 14 случаев заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием
Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Политика
Путин подписал закон о поправках к Конституции
Президент Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
Общество
Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса
«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.
Здоровье
Как Россия борется с COVID-19
В России уже несколько недель назад создана и работает своя тестовая система "Вектор". Ее высокая точность опробована в Китае.
Интернет
Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса
В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
Общество
Дерипаска предложил ввести полный карантин в России из-за коронавируса
Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что Россия не готова к эпидемии коронавируса и предложил ввести в стране полный карантин.
Музыка
Клип Little Big на песню для «Евровидения» собрал 10 млн просмотров
12 марта на видеохостинге YouTube был опубликован клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на "Евровидении-2020".
Здоровье
Мишустин предлагает ввести 14-дневный карантин по всей стране
Россиянам рекомендовано минимизировать любые поездки за границу.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила о гибели турецких военных при ударе в Ливии
Кино
Скарлетт Йоханссон: «сцена смерти Черной Вдовы была намного страшнее»
Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена смерти ее персонажа, шпионки Наташи Романофф, в "Мстителях: Финал", сообщает Screen Rant.
Космос
Ученые дали ответ о существовании границ Вселенной
Зарубежные ученые провели ряд исследований, на основании результатов которых постарались определить границы существующей Вселенной.