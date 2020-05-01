"В период пандемии категорически не рекомендованы голодные диеты или диеты, исключающие основные питательные вещества, так как это может негативно сказаться на функционировании иммунной системы и увеличить восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям", - рассказала РИА Новости Бурляева.

с чего всё началось

Диетологи назвали пищевые привычки, которые могут быть опасны в период пандемии. Еда не может вылечить от вируса, даже те продукты, которые считают народными спасителями от вируса: чеснок, лимон, имбирь.

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