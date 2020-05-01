Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаНазваны повышающие риск заражения коронавирусом диеты

Диетологи назвали пищевые привычки, которые могут быть опасны в период пандемии. Еда не может вылечить от вируса, даже те продукты, которые считают народными спасителями от вируса: чеснок, лимон, имбирь.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

Врач перечислила диеты, повышающие риск заражения коронавирусом

"В период пандемии категорически не рекомендованы голодные диеты или диеты, исключающие основные питательные вещества, так как это может негативно сказаться на функционировании иммунной системы и увеличить восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям", - рассказала РИА Новости Бурляева.
РИА Новостивчера в 20:23

Подробнее о событии

Диетологи раскрыли секрет питания для противодействия коронавирусу

РЕН ТВ05:11

Врач назвала опасные диеты в условиях эпидемии

РБКвчера в 23:17

Врач перечислила диеты, повышающие риск заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 20:23

Врач предупредила об опасности диеты в период эпидемии COVID-19

ТК Звездавчера в 22:18

Названы повышающие риск заражения коронавирусом пищевые привычки

Известиявчера в 22:00

Диетолог предупредила об опасности диеты в период эпидемии COVID-19

RT на русскомвчера в 21:03

Диетолог предостерегла от диет во время пандемии коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
624
Политика

В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил

Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
РИА Новости 05:17
3,4K
Политика

Президент Сербии пожелал выздоровления Мишустину на русском языке

Президент Сербии Александр Вучич в своём официальном аккаунте в Twitter пожелал выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Парламентская газета 04:51
Политика

Анонсированные на 1 мая дебаты Захаровой и Навального отменены

Интерфакс 06:16
2K
Общество

Попова назвала основание для усиления ограничительных мер после 11 мая

Если граждане России не отнесутся ответственно к режиму ограничений в период майских праздников, то его придется ужесточать после 12 мая.
Вечерняя Москва 05:44
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
5,6K
Политика

Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане

Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 18:26
100
Происшествия

Судно село на мель на р. Нева под Санкт-Петербургом

Судно «Нефтерудовоз 58 М» село на мель на р. Нева под Санкт-Петербургом в районе дер. Большие Пороги.
PortNews 06:11
Общество

В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса

Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса.
RT на русском 05:55
136
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
546
Культура

Умер народный артист России Альберт Панков

ИА InterMedia вчера в 12:20
19
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
482
Политика

Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что хочет заняться защитой прав людей, трудовые права которых не соблюдаются в условиях ограничений.
РИА Новости 05:34
8
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала вес на карантине

Оксана Самойлова набрала вес на карантине Оксана Самойлова пожаловалась на лишний вес.
Экспресс газета 04:27
1
Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
958
Экономика

JP Morgan и Goldman Sachs начали отговаривать клиентов покупать биткоин

Американские банки JP Morgan и Goldman Sachs убеждают клиентов не инвестировать в биткоин, заявил директор DAIM Адам Покорницкий.
РБК 06:17
Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
148
Здоровье

Доказана эффективность препарата от Эболы для борьбы с коронавирусом

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний Соединенных Штатов Америки провел исследование, в ходе которого выяснилось, что препарат ремдесивир против вируса Эболы эффективен и в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.
Live24 вчера в 15:28
31
Экономика

Инвесторы начали скупать биткоин. Криптовалюта установила новый рекорд

«Некоторые адреса могут принадлежать очень состоятельным лицам или группам лиц, использующим биткоин для диверсификации на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и в преддверии халвинга», — считает глава Interlapse Technologies и основатель Coincurve Уэйн Чен.
РБК 05:15
Экономика

Forbes оценило шансы России пережить нефтяной кризис

Ненавистники Кремля будут разочарованы, так как современная Россия может пережить нынешний нефтяной кризис, вызванный пандемией коронавируса.
ПолитРоссия вчера в 10:39
8
Армия и оружие

Минобороны сдало в эксплуатацию шесть медицинских центров

Военное дело вчера в 06:10
19
Общество

Глава Буйнакска заразился коронавирусом

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Махачкалинские известия 03:49
2
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости вчера в 09:02
884
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер вчера в 03:23
52
Общество

40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области

По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
262
Экономика

Богатейшие россияне потеряли с начала года 46 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших россиян с начала года снизилось на 46 млрд долларов, самые большие потери понес совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Взгляд.ру 01:41
7
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
816
Здоровье

Коронавирус может оставаться глубоко в легких у выздоровевших людей

Частицы COVID-19 могут оставаться глубоко в легких переболевшего пациента.
Live24 вчера в 02:05
46
Происшествия

Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области

В 2018 году Русаков перешел на работу в областное правительство, занимал пост директора департамента инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов министерства инвестиций и развития региона, а затем стал советником вице-губернатора Сергея Бидонько.
РИА Новости 06:13
Общество

Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата

Десятки жителей штата Мичиган, некоторые из которых были вооружены, собрались в четверг в здании местного Капитолия в знак протеста против постановления губернатора Гретхен Уитмер о необходимости самоизоляции и возможного продления срока действия этого документа, сообщает телеканал Fox News.
Взгляд.ру вчера в 20:20
43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное