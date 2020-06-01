Алкоголь и сигареты повышают риск заразиться COVID-19, провоцируют более тяжёлое течение болезни, убеждён профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

с чего всё началось

Помимо людей с хроническими заболеваниями и пожилых, риск заразиться коронавирусом возрастает у тех, кто употребляет алкоголь и курит. Об этом рассказал профессор МГМУ им. И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,7K

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,5K

Общество Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". 932

Хоккей «Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины» Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.

Здоровье На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей Следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону. 65

Общество Что ждет россиян в июне 2020 года На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь. 96

Баскетбол Официально: Майк Джеймс останется в ЦСКА до 2023 года ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Майком Джеймсом. Игрок подписал с клубом трёхлетнее контрактное соглашение.

Общество Быков обратился к Путину из СИЗО Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину. 382

Космос В Роскосмосе рассказали о планах испытания двух новых ракет Исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалёв заявил, что страт Crew Dragon с двумя астронавтами на борту открывает новый этап для мировой космической программы. 278

Шоу-бизнес У Елены Воробей выявили коронавирус Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом сама артистка заявила в инстаграме. 10

Здоровье В реанимации находится пожилая жительница Бердска В тяжелом состоянии находится жительница Бердска, у которой нашли коронавирус. Об этом рассказал главврач ЦГБ Алла Дробинская Бердск-Онлайн.

Общество В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 919

Политика Правительство представит 1 июня план по восстановлению экономики Правительство России в обозначенные ранее сроки представит на рассмотрение президента Владимир Путина план действий по восстановлению экономики страны, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 7

Политика МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1». 7

Экономика Второй всадник: последует ли за эпидемией массовый голод Год за годом производство продуктов питания опережало рост населения, и тем самым угроза голода всё дальше уходила в прошлое.

Политика Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом. 134

Шоу-бизнес Жена Овечкина показала фото сразу после родов Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов. 4

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 55

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 553

Транспорт Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50% По словам источника «Коммерсанта» в одной из авиакомпаний, отмена требования по социальному дистанцированию при рассадке в самолетах пойдет отрасли на пользу, но не позволит перевозчикам выйти в прибыль этим летом. 4