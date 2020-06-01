Коронавирус
ИзвестияНазваны повышающие риск заражения коронавирусом привычки
Помимо людей с хроническими заболеваниями и пожилых, риск заразиться коронавирусом возрастает у тех, кто употребляет алкоголь и курит. Об этом рассказал профессор МГМУ им. И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.
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с чего всё началось
Алкоголь и сигареты повышают риск заразиться COVID-19, провоцируют более тяжёлое течение болезни, убеждён профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.Парламентская газета30 мая в 17:00
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COVID-19 не щадит никого: группу риска по коронавирусу расширили
Радио Комсомольская правдавчера в 03:59
Эксперт объяснил, почему нужно отказаться от вредных привычек во время пандемии
Парламентская газета30 мая в 17:02
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Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
Общество
Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками
На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
Известия вчера в 22:10
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:54
Происшествия
В Новосибирске выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом
В Новосибирске выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом. Данные предоставлены оперативным штабом.
Любимый город 30 мая в 09:11
Хоккей
«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»
Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.
Спорт-Экспресс вчера в 07:05
Здоровье
На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей
Следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 30 мая в 04:20
Общество
Что ждет россиян в июне 2020 года
На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
Коммерсантъ 29 мая в 04:00
Баскетбол
Официально: Майк Джеймс останется в ЦСКА до 2023 года
ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Майком Джеймсом. Игрок подписал с клубом трёхлетнее контрактное соглашение.
Чемпионат 00:19
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru вчера в 10:20
Космос
В Роскосмосе рассказали о планах испытания двух новых ракет
Исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалёв заявил, что страт Crew Dragon с двумя астронавтами на борту открывает новый этап для мировой космической программы.
Говорит Москва вчера в 05:24
Шоу-бизнес
У Елены Воробей выявили коронавирус
Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом сама артистка заявила в инстаграме.
РИА Новости вчера в 23:35
Здоровье
В реанимации находится пожилая жительница Бердска
В тяжелом состоянии находится жительница Бердска, у которой нашли коронавирус. Об этом рассказал главврач ЦГБ Алла Дробинская Бердск-Онлайн.
Atas.info 00:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Политика
Правительство представит 1 июня план по восстановлению экономики
Правительство России в обозначенные ранее сроки представит на рассмотрение президента Владимир Путина план действий по восстановлению экономики страны, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39
Политика
МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами
Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM вчера в 18:10
Экономика
Второй всадник: последует ли за эпидемией массовый голод
Год за годом производство продуктов питания опережало рост населения, и тем самым угроза голода всё дальше уходила в прошлое.
Известия вчера в 17:02
Политика
Посольство направило в госдеп ноту из-за инцидента с журналистом РФ
В госдепартамент США была направлена нота протеста по поводу инцидента с журналистом РИА Новости.
Российская газета вчера в 15:46
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США
В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ 30 мая в 15:10
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала фото сразу после родов
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов.
ФАН вчера в 20:40
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым
Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей
Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Транспорт
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
По словам источника «Коммерсанта» в одной из авиакомпаний, отмена требования по социальному дистанцированию при рассадке в самолетах пойдет отрасли на пользу, но не позволит перевозчикам выйти в прибыль этим летом.
РБК вчера в 23:11
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45