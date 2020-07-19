Финансы
Политическая ЭкспертизаНазваны предотвращающие тенденцию ослабления рубля факторы
Наибольшее значение будет иметь динамика бирж КНР утром 20 июля, отметил специалист. Рубль также будет зависеть от желания китайских инвесторов приобрести нефтяные фьючерсы в ближайшее время, передает "Российская газета".
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