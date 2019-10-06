с чего всё началось

Стал известен возможный мотив убийства 17-летней студентки МГТУ им. Баумана в Домодедово.

Интернет В офисе Google открылось кладбище для «убитых» проектов Как пишет издание The Verge, это своеобразное кладбище, вероятно, установили в фойе офиса Google в Сиэтле в преддверии жуткого праздника Хеллоуин.

Футбол ЦСКА проиграл «Ростову» в матче чемпионата России Московский ЦСКА потерпел поражение от "Ростова" в матче 12-го тура чемпионата России.

Экономика Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Политика Песков рассказал, как Путин отметит свое 67-летие Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, как российский лидер отпразднует свое 67-летие, передает РИА "Новости".

Политика Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера» Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.

Политика Трамп заявил, что семья Байдена была подкуплена Семья бывшего вице-президента США Джо Байдена могла быть подкуплена, написал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.

Экономика Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей Стоимость самолета "приземлили" Авиакомпания дважды помещала один и тот же самолет под процедуру временного ввоза на таможенном посту "Аэропорт Внуково", во второй раз занизив его стоимость в 2,7 раза, отмечает Счетная палата.

Общество В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО Порядка 74,5 тыс. человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении, позволяющего в том числе иметь детей и женщинам, состоящим в однополых парах.

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.

Политика Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва предлагает Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.

Автоспорт Гран При Японии: Предварительный прогноз погоды Предварительный прогноз обещает переменчивую погоду в дни проведения Гран При Японии.

Гаджеты Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне В Сети все чаще стали появляться сообщения о проблемах с iPhone 11.

Футбол «Ювентус» обыграл «Интер» и вышел на первое место в чемпионате Италии Туринский «Ювентус» в матче седьмого тура чемпионата Италии одержал победу над миланским «Интером». Об этом сообщает Football Italia.

Политика Экс-главе МИД Латвии стало стыдно за международный позор страны Правительство Латвии позорит страну на международной арене, заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс.

Происшествия Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.

Футбол Тренер «Локомотива» Сёмин рассказал о травмах Смолова и Хёведеса Игроки получили травмы во время матча 12-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). Смолов был заменён на 20-й минуте, а Хёведес покинул поле сразу после перерыва.