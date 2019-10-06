Происшествия
Газета.RuНазваны предполагаемые мотивы убийства студентки в Домодедово
Стал известен возможный мотив убийства 17-летней студентки МГТУ им. Баумана в Домодедово.
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с чего всё началось
«Двое суток беспрерывной работы следователей и криминалистов Главного следственного управления СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников позволили установить и задержать подозреваемого», — заявили в СК.RT на русском12:24
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Следователи задержали 34-летнего убийцу студентки в Домодедово: им оказался родственник
Комсомольская правда12:40
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Интернет
В офисе Google открылось кладбище для «убитых» проектов
Как пишет издание The Verge, это своеобразное кладбище, вероятно, установили в фойе офиса Google в Сиэтле в преддверии жуткого праздника Хеллоуин.
Life.ru вчера в 15:27
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА потерпел поражение от "Ростова" в матче 12-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 11:27
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 06:16
Политика
Песков рассказал, как Путин отметит свое 67-летие
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, как российский лидер отпразднует свое 67-летие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:18
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Динамо» в Минске
Советский спорт 12:36
Общество
Память жертв политических репрессий почтят сегодня в Москве
Акция "Бессмертный ГУЛАГ", добавил Шнейдер, продлится до четырех часов дня.
Эхо Москвы 06:00
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
Lenta.ru 11:20
Политика
Трамп заявил, что семья Байдена была подкуплена
Семья бывшего вице-президента США Джо Байдена могла быть подкуплена, написал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп.
ФАН 16:27
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru вчера в 09:00
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета
«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.
RT на русском 14:25
Экономика
Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей
Стоимость самолета "приземлили" Авиакомпания дважды помещала один и тот же самолет под процедуру временного ввоза на таможенном посту "Аэропорт Внуково", во второй раз занизив его стоимость в 2,7 раза, отмечает Счетная палата.
РБК вчера в 03:00
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
Порядка 74,5 тыс. человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении, позволяющего в том числе иметь детей и женщинам, состоящим в однополых парах.
РБК 17:07
Армия и оружие
В ЛНР пройдет военный парад к пятилетию Народной милиции
РИА Новости 04 октября в 10:44
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Политика
Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства
Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва предлагает Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.
Взгляд.ру 17:07
Автоспорт
Гран При Японии: Предварительный прогноз погоды
Предварительный прогноз обещает переменчивую погоду в дни проведения Гран При Японии.
F1news.ru 17:00
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне
В Сети все чаще стали появляться сообщения о проблемах с iPhone 11.
OAnews вчера в 13:16
Здоровье
Названы способы борьбы с высоким давлением
Известия 04 октября в 23:20
Наука
Великобритания разработает собственную термоядерную электростанцию
Газета DAILY вчера в 12:58
Футбол
«Ювентус» обыграл «Интер» и вышел на первое место в чемпионате Италии
Туринский «Ювентус» в матче седьмого тура чемпионата Италии одержал победу над миланским «Интером». Об этом сообщает Football Italia.
РБК 17:30
Общество
На Москву выпало 17% октябрьской нормы осадков
Москва 24 16:51
Политика
Экс-главе МИД Латвии стало стыдно за международный позор страны
Правительство Латвии позорит страну на международной арене, заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс.
Взгляд.ру 15:58
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Футбол
Тренер «Локомотива» Сёмин рассказал о травмах Смолова и Хёведеса
Игроки получили травмы во время матча 12-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). Смолов был заменён на 20-й минуте, а Хёведес покинул поле сразу после перерыва.
RT на русском 09:55
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал Елену Малышеву
ГлобалМСК.ру 13:57