Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.

с чего всё началось

Например, если владелец смартфона находится на Красной Площади, приложение определит его местонахождение и передаст информацию другим приложениям-партнерам. Кроме того, отключение функции геолокации поможет увеличить время работы мобильного устройства.

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