Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаНазваны преимущества российских систем диагностики коронавируса

Российские тест-системы для диагностики инфекционного заболевания COVID-19 имеют преимущества перед разработками других стран. Они обладают максимально возможной чувствительностью и способны выявлять единичные копии коронавируса.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор рассказал о тест-системах для выявления коронавируса

Российские тест-системы для диагностики коронавируса обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости09:41

Подробнее о событии

Раскрыты преимущества российских тестов на коронавирус

Lenta.ru10:25

Роспотребнадзор рассказал об эффективности российских тестов на коронавирус

URA.Ru11:05

В Роспотребнадзоре рассказали о российских тест-системах на COVID-19

News.ru10:37

Названы преимущества российских систем диагностики коронавируса

Комсомольская правда11:56

Объявлены преимущества российских тест-систем по выявлению коронавируса

Газета.Ru10:15

Роспотребнадзор рассказал о тест-системах для выявления коронавируса

РИА Новости09:41

Роспотребнадзор подтвердил эффективность тест-систем для выявления COVID-19

Народные новости10:14
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Политическая Экспертиза 10:42
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У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 12:16
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Главный тренер сборной Испании Роберто Манчини поделился мнением о том, как коронавирус повлиял на жизнь в его стране:Беспокоюсь за своих родителей.
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Общество

Власти Германии договорились ужесточить меры по свободе передвижения

Федеральные и региональные власти Германии договорились ужесточить меры, касающиеся свободы передвижения граждан в стране, в связи с коронавирусом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с главами земельных правительств.
РИА Новости 12:54
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС вчера в 03:24
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В DOOM Eternal можно поиграть в DOOM и DOOM 2

Live24 вчера в 05:51
Общество

В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19

Как поясняет замминистра, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких, в том числе хроническим бронхитом, а также пневмонией.
ТАСС 13:02
Хоккей

Легендарный гол Маркова от своих ворот в финале Евролиги. Его вспоминал даже Овечкин

Легендарный гол Маркова воспоминал даже звёздный капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который в 1999 году ещё не играл в хоккей на профессиональном уровне.
Чемпионат 09:15
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:16
Политика

Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.
ФАН 13:10
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом

Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом.
Lenta.ru 09:31
Общество

Из России ограничили полеты во все страны мира

Сохранились рейсы только в некоторые города с вылетом из Москвы. В России ввели ограничения на перелеты в другие страны.
СОВА 13:35
Шоу-бизнес

Сергей Полунин впервые снялся для глянца вместе с двухмесячным сыном

Как известно, Сергей Полунин является востребованным артистом балета. Мужчина много путешествует и уже успел покорить мировые сцены.
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Футбол

Роналду сдал тест на коронавирус

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Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
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Происшествия

В Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных

Коммерсантъ 10:07
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Футбол

Русская жена Зе Луиша показала, как футболист моет полы на карантине

Евро-футбол.ру 10:19
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com вчера в 09:18
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Энергетика

ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США

ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
РИА Новости 20 марта в 14:08
Общество

В Брянской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

У жительницы Брянской области выявили первый случай заражения коронавирусом в регионе.
Газета.Ru 07:45
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
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Общество

Мосгорнаследие объяснило замену памятника Жукову

Установленную на Манежной площади возле Московского Кремля новую скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации, сообщил в пятницу, 20 марта, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
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Ионный двигатель для изменения траектории астероидов готовят к полету

Специалисты НАСА завершили наземные испытания ионного двигатель NEXT-C для миссии по перенаправлению астероидов (DART).
Красная весна 19 марта в 07:06
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