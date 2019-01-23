Коронавирус
Комсомольская правдаНазваны преимущества российских систем диагностики коронавируса
Российские тест-системы для диагностики инфекционного заболевания COVID-19 имеют преимущества перед разработками других стран. Они обладают максимально возможной чувствительностью и способны выявлять единичные копии коронавируса.
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Российские тест-системы для диагностики коронавируса обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.РИА Новости09:41
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