Коронавирус
Российская газетаНазваны преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Альтернатива обычной тряпочной маске набирает все большую популярность. Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ. Так, изделие можно многократно использовать, просто очищая мыльной водой или обычными дезинфицирующими средствами.
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Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Наука
В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса
Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.
Интерфакс 16:12
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру
Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru 02:21
Общество
797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 13:32
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно достигло места укладки
Накануне "Академик Черский" сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.
Радио Sputnik 14:37
Общество
Дедушка жены Овечкина умер от коронавируса
Жена хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, Анастасия, сообщала о том, что ее 91-летний дедушка умер от коронавируса.
Газета.Ru 15:44
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
Российская газета 29 апреля в 20:37
Экономика
Что ждет россиян в мае 2020 года
С 1 мая начнется запущенная правительством программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Коммерсантъ 29 апреля в 06:07
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич женился в четвертый раз
Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат.
Росбалт 15:29
Политика
Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России
Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
РИА Новости 14:04
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Общество
ВОЗ заявила о продлении действия глобального режима ЧС
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что глобальный режим ЧС, введённый из-за коронавируса, остаётся в силе.
RT на русском 12:14
Происшествия
Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде
Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
Lenta.ru 15:01
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 29 апреля в 16:03
Экономика
Отельеры Петербурга: пусть нас проклянут, но мы за железный занавес
47news предлагает такой эпиграф: "Отельеры Петербурга рады намеку Валентины Матвиенко о запрете выезда за рубеж в этом году".
47 новостей 12:23
Политика
Зеленский передал «пламенный привет» ослабившему карантин мэру Черкасс
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру города Черкассы Анатолию Бондаренко.
Московский Комсомолец 12:30
Общество
ВОЗ подтвердила естественное происхождение коронавируса
Новая коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение и не была создана искусственно, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
ФАН 14:14
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Общество
Перебежчик из КНДР «на 99% уверен», что Ким Чен Ын мертв
Возможным преемником Ким Чен Ына Цзи Сон Хо считает сестру северокорейского лидера Ким Ё Чжон.
REGNUM 16:16
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera вчера в 15:50
Политика
Байден ответил на обвинения в изнасиловании
Бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы Тары Рид в якобы совершенном 27 лет назад изнасиловании.
Взгляд.ру 09:12
Общество
Фото: Кошка сама принесла котенка в больницу и получила помощь
Bored Panda Кошка сама принесла котенка в больницу в турецком Стамбуле.
РЕН ТВ 09:16
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва 00:20
Общество
На Ставрополье из-за гибели посевов введен режим ЧС
В Ставропольском крае в связи с гибелью и повреждением посевов от почвенной засухи на территории ряда районов введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Коммерсантъ 10:18
Футбол
Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину
ProstoProSport 10:28