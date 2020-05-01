Альтернатива обычной тряпочной маске набирает все большую популярность. Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ. Так, изделие можно многократно использовать, просто очищая мыльной водой или обычными дезинфицирующими средствами.

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Шоу-бизнес Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет. 91

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