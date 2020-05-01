Коронавирус
Российская газетаНазваны преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Альтернатива обычной тряпочной маске набирает все большую популярность. Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ. Так, изделие можно многократно использовать, просто очищая мыльной водой или обычными дезинфицирующими средствами.
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Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Происшествия
В Сочи оштрафован местный житель, устроивший скандал полицейским
Сочи, Краснодарский край, 1 мая 2020, 18:26 — REGNUM Мужчина, устроивший на улице скандал и накричавший на сотрудников полиции, оштрафован за нарушение режима самоизоляции в городе Сочи Краснодарского края.
REGNUM 11:26
Гаджеты
Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы
Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе.
Актуальные Новости 01:33
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Политика
В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
RT на русском 13:29
Общество
Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина
«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru 11:31
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва 00:20
Шоу-бизнес
Настя Задорожная впервые показала своего будущего мужа
Певица поздравила его с днем рождения. В ноябре прошлого года Настя Задорожная ошарашила поклонников новостью.
Lisa.ru 04:00
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
Фигурное катание
Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву
Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
REGNUM 29 апреля в 14:33
Общество
В НИИ Склифосовского сказали об инкубационном периоде коронавируса
О сроках инкубационного периода заражения новым типом коронавируса рассказал директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАНСергей Петриков.
МедиаПоток 06:32
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости 03:25
Политика
В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил
Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
ФедералПресс 11:23
Общество
Тульское УГИБДД борется с пробками на въезде в регион
Сегодня с 9 утра в Тульской области по указу губернатора начал действовать режим цифровых пропусков, которые должны иметь все граждане, въезжающие в регион или выезжающие из него на любом виде транспорта.
Молодой коммунар вчера в 13:02
Общество
Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом
Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 06:44
Политика
На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
Общество
ОГЭ для 9-классников могут отменить
В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Футбол
Слуцкий рассказал о взаимной любви с Дзюбой
Газета.Ru 12:32
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
RT на русском 10:39
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз
Андрей Макаревич рассказал в интервью на «Радио Свобода», что тайно женился в четвертый раз и счастлив.
Дни24 08:52
Политика
Мишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который заразился коронавирусом, все время находится на связи, в доступном режиме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
Общество
Убивают медведей голыми руками: китайский блогер раскрыл «секрет» русских
Смелость и неукротимость русских объясняется особенностями питания, к которым "воинственный народ" привыкает с ранних лет, считает автор китайского портала Sina.
РИА Новости 10:42