Альтернатива обычной тряпочной маске набирает все большую популярность. Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ. Так, изделие можно многократно использовать, просто очищая мыльной водой или обычными дезинфицирующими средствами.

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