Москва и Подмосковье единственные регионы в России, которые уже прошли пик заболеваемости коронавирусом, в остальных регионах он наступит в течение ближайших одной-двух недель, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

с чего всё началось

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о развитии эпидемиологической ситуации в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, пик эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 преодолел только Московский регион.

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