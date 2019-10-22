Футбол

РосбалтРосбалтПредставлен список номинантов на «Золотой мяч»

Перечь составил журнал France Football. В списке — семь футболистов английского «Ливерпуля», а также нападающий «Барселоны» Лионель Месси, португальский игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду. Победителей объявят на церемонии 2 декабря, которая пройдет в Париже.
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Модрич о «Золотом мяче»: «Выделю Роналду, Месси, ван Дейка и Салаха. Удачи им»

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Sport24.ruвчера в 18:10

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