Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера, которых рассматривает руководство «Спартака», является Валерий Карпин. В случае его ухода из «Ростова» главным претендентом на пост тренера ростовской команды будет Андрей Талалаев.

с чего всё началось

Как сообщает Чемпионат, руководство ФК "Спартак" может предложить возглавить клуб главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину и экс-наставнику "Крыльев Советов" Андрею Тихонову после увольнения Олега Кононова.

Названы претенденты на пост тренера «Спартака»: Карпин или Тихонов

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