Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера, которых рассматривает руководство «Спартака», является Валерий Карпин. В случае его ухода из «Ростова» главным претендентом на пост тренера ростовской команды будет Андрей Талалаев.

с чего всё началось

Как сообщает Чемпионат, руководство ФК "Спартак" может предложить возглавить клуб главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину и экс-наставнику "Крыльев Советов" Андрею Тихонову после увольнения Олега Кононова.

Названы претенденты на пост тренера «Спартака»: Карпин или Тихонов

Экономика На 2020–2022 год запланирована новая приватизация доли в госкомпаниях Государство в ходе приватизации 2020–2022 годов планирует снизить долю в уставном капитале ряда компаний.

Политика МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции США Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.

Музыка Рэперы вытеснили рокеров с протестных митингов Из других массовых протестных акций с весомым музыкальным составом стоит также выделить митинг-концерт в поддержку Навального, избиравшегося в мэры Москвы в 2013 году.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери» Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.

Происшествия Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.

Футбол ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Общество Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль 46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.

Фигурное катание Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.

Гаджеты Huawei Kirin 1000 представят в Mate 40 Серия смартфонов Huawei Mate 40 будет первой, в которой будет представлена новая серия чипсетов, но у компании есть еще год, чтобы переосмыслить свою стратегию.

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Политика Грузия воспротивилась возвращению России в ПАСЕ Грузинская делегация выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ), заявила первый вице-спикер парламента Тамара Чугошвили, возглавляющая делегацию.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Авто В России стартовал прием заказов на новый Audi Q3 с полным приводом В целом же новый Audi Q3 40 TFSI quattro получает четыре варианта оснащения: стандартный, Advance, Design и Sport.

Хоккей Скабелка: Хелуки в «Барысе» больше не будет Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка поделился эмоциями после матча с "Куньлунь Ред Стар" (2:5).

Политика Бабича назначили первым замминистра экономического развития Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.

Музыка Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.

Футбол Погба и Рэшфорд могут сыграть с «Арсеналом» Футболисты оправились от травм и готовы помочь «МЮ» в ближайшем матче. Ранее их участие в игре с «Арсеналом» было под вопросом.

Энергетика Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России Фундаменты в регионах вечной мерзлоты России не выдерживают такую же нагрузку, как в 1980-х годах.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Политика Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.