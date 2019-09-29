Футбол
161.ruКарпин может перейти из ФК «Ростов» в «Спартак»
Руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера. Кроме него на эту должность претендует Андрей Тихонов, которому доводилось тренировать такие команды, как «Краснодар», «Енисей», «Крылья Советов» и «Спартак». Об этом сообщил спортивный портал «Чемпионат».
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Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера, которых рассматривает руководство «Спартака», является Валерий Карпин. В случае его ухода из «Ростова» главным претендентом на пост тренера ростовской команды будет Андрей Талалаев.Чемпионатвчера в 16:36
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Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»
RT на русскомвчера в 16:55
СМИ: «Спартак» может пригласить на пост главного тренера Карпина или Тихонова
Sport24.ruвчера в 16:58
Источник: «Спартак» рассматривает варианты с приглашением Карпина и Тихонова
Sportbox.RUвчера в 16:56
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