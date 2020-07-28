Культура
ДождьСериал «Хранители» получил 26 номинаций на премию «Эмми»
Сериал «Хранители» от HBO получил 26 номинаций на премию «Эмми». Это следует из списка номинантов, опубликованного на сайте премии. На втором месте по числу номинаций — «Удивительная миссис Мейзел», которую номинировали на премию в 20 категориях.
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Объявлены номинации на «Эмми»: за звание лучшей драмы будут сражаться «Рассказ служанки», «Мандалорец» и «Убивая Еву»
Комсомольская правдавчера в 14:20
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Хоккей
«Филадельфия» победила «Питтсбург» в первом матче НХЛ после паузы
"Филадельфия" обыграла "Питтсбург" со счетом 3:2 в овертайме выставочного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который стал первым с момента остановки сезона из-за пандемии коронавируса.
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МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google.
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Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно
В середине апреля Путин своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников за отчетный период 2019 года до 1 августа.
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Общество
С крабовых компаний сняли арест, который блокировал сделку Собчак
Коммерсантъ вчера в 21:41
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
Происшествия
Водолазы исследуют затонувший в Крыму броневик
RT на русском 26 июля в 10:59
Политика
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Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Футбол
ЦСКА презентует новую форму до первого домашнего матча сезона 2020/21
Первый домашний матч Тинькофф РПЛ в сезоне 2020/21 ЦСКА проведет во втором туре против «Тамбова».
Bobsoccer вчера в 09:52
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Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Один человек погиб, еще семь получили различные травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 23:41
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
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РИА Новости 27 июля в 13:59
Общество
Гейтс назвал неэффективной систему тестирования на коронавирус в США
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неэффективной американскую систему по выявлению заразившихся коронавирусом.
Российская газета вчера в 17:50
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Здоровье
В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний
Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости вчера в 13:03
Армия и оружие
Иран потопил макет авианосца США на учениях в Ормузском проливе
Иран потопил "фейковый" макет американского авианосца на учениях в Ормузском проливе.
Российская газета вчера в 23:27
Футбол
«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А
"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
RT на русском вчера в 15:40
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:16
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В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor вчера в 07:45
Общество
Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»
Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков.
РБК вчера в 17:38
Футбол
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По данным Transfermarkt, за последние двадцать лет Криштиану Роналду является лидером по количеству голов с пенальти среди игроков из топ-5 европейских чемпионатов.
Матч ТВ вчера в 20:08
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
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Аппараты NASA сняли на видео панораму с Марса в высоком качестве
Получить полноценное видео с Марса специалисты NASA пока не могут. Проблема в скорости отправки данных на Землю.
TV BRICS 27 июля в 05:35
Авто
Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival
Цены на минивэн четвертого поколения варьируются от 31 600 000 до 43 540 000 вон, что эквивалентно 1,9 – 2,6 млн рублей по текущему курсу.
Автоновости дня вчера в 08:21
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ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК вчера в 12:07
Интернет
Избежать слежки Google можно с помощью настроек в браузере
"Если пользуетесь мобильным браузером Chrome, то в нем дополнительно настраивается конфиденциальность и безопасность, где можно снять почти все галочки, стоящие по умолчанию", — отметил Куканов.
Экономика сегодня вчера в 23:17
Здоровье
Калининград стал пилотным в изучении иммунитета к коронавирусу
«Калининградская область вошла в число регионов, где стартует пилотный проект по научному исследованию, оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции», - сообщила Елена Бабура, руководитель Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
Русский Запад вчера в 10:48
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Украина пожаловалась в ООН на морской парад в Севастополе
Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением морского парада в Севастополе в честь дня Военно-морского флота.
Lenta.ru вчера в 22:57
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 27 июля в 18:46
Авто
Владельцы Volkswagen в США получили 9,8 млрд долларов компенсаций
Volkswagen (VW) выплатил более 9,5 млрд долларов в виде компенсации американским автовладельцам в рамках урегулирования претензий из-за фальсификации немецким автоконцерном показателей по вредным выбросам CO2 (скандала под названием «Дизельгейт»).
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