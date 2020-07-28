Культура

Lenta.ruLenta.ruНазваны претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

По 18 номинаций получили «Озарк» от Netflix и «Наследники» от HBO. Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Хранители» премии

Коммерсантъ14:48

Объявлены номинанты на премию «Эмми-2020»

Известия13:23

В Лос-Анджелесе названы номинанты премии «Эмми», телевизионного аналога «Оскара»

Эхо Москвы13:32

В США назвали номинантов на премию «Эмми»

РБК13:05

Стали известны номинанты на премию Emmy

ТАСС12:57

Объявлены номинации на «Эмми»: за звание лучшей драмы будут сражаться «Рассказ служанки», «Мандалорец» и «Убивая Еву»

Комсомольская правда14:20

Объявлены номинанты на премию «Эмми-2020»

Газета.Ru12:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:03, Ашберн
Кино

Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
41
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
399
Политика

Госдеп: США продолжат нажим на режим Мадуро

Американская сторона будет усиливать давление на власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и намерена вводить новые санкции, заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Вестник Кавказа 14:57
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
739
Транспорт

Правительство поручило развивать сеть железных дорог в Крыму

Железнодорожная сеть Крыма должна активнее развиваться, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
Российская газета 12:45
1
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
101
Происшествия

Глава ветслужбы Ивановской области задержан по подозрению в коррупции

По данным следствия, в начале 2020 года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили взятку за оказание общего покровительства от руководителя одного из предприятий Ивановской области, работающего в сфере переработки и производства продуктов питания.
Российская газета 12:55
Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru 06:36
90
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
704
Космос

На снимке Солнца NASA появился странный объект

Популярная механика 06:47
1
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
1,3K
Наука

Высокое содержание лития в питьевой воде предотвращает риск суицида

Ученые заметили, что страны с бо́льшим содержанием лития в питьевой воде имеют более низкую статистику смертей в результате суицида.
Машины и Механизмы 00:52
28
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
7
Армия и оружие

Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»

Piter.tv 08:22
16
Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Lenta.ru вчера в 17:09
18
Здоровье

Диетолог рассказала, кому вредно есть дыню

Вечерняя Москва 04:15
2
Происшествия

На Тенистой Аллее машина провалилась в яму на дороге

На углу Тенистой Аллеи и Брусничной машина провалилась в яму на дороге.
Клопс 13:22
4
Происшествия

Экс-чиновник Севастополя обвинен в пропаже 2 млрд рублей

Тарасову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на его имущество стоимостью около двух миллионов рублей наложен арест.
Российская газета 14:27
6
Общество

Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа

Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 14:13
274
Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 14:44
3
Политика

Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме

Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
НТВ 14:48
Футбол

Акинфеев опубликовал первый пост в «Инстаграме»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев сделал первую публикацию в зарегистрированном на днях «Инстаграм»-аккаунте.
Bookmaker-ratings.ru 14:12
Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с Россией до середины августа

Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в объединение, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Страна Советов on-line 04:55
266
Происшествия

В Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка

В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78».
Известия 13:10
2
Общество

Президент Ferrari ответил Льюису Хэмилтону

Несколько недель назад действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил, что Ferrari ничего не делает борьбы с расизмом.
Autosport.com.ru 11:58
Политика

В Киеве переименовали улицу Российскую

В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
14
Футбол

ЦСКА предложил 7 млн евро за трансфер Карраскаля

Евро-футбол.ру 04:39
1
Здоровье

Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни

ToDay News Ufa вчера в 15:56
29
Общество

Журналистов, задержанных в Минске у здания КГБ, отпустили

Журналисты, задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске, отпущены, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич 28 июля агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна 10:31
49
Происшествия

Вынесен приговор застрелившему сподвижника Деда Хасана вору в законе

В Москве вынесен приговор члену преступной группы, застрелившему человека на улице Пресненский Вал в 2012 году.
Lenta.ru 14:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Убивая Еву
Killing Eve, сериал, с 2018 г. (18+)
Аналитик MI5 Ева Поластри начинает охоту на психопатичную наёмную убийцу Вилланель. Две женщины становятся одержимы друг другом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Озарк
Ozark, сериал, с 2017 г.
Финансовый консультант Марти Бёрд вместе с женой Вэнди и остальными членами семьи вынужден тайно переехать из престижного предместья Чикаго в курортный городок Озарк штата Миссури. К неожиданному переезду главного героя вынудили крупные долги, и на новом месте он надеется поправить своё финансовое положение.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное