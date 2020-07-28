По 18 номинаций получили «Озарк» от Netflix и «Наследники» от HBO. Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

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