Происшествия
REGNUMВ СКР назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров разбившегося в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 погибли от огня и отравления продуктами горения, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Как эксперты раскрывают преступления и решают кадровые вопросы Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис рассказал “Ъ” об уникальных экспертизах и исследованиях, которые проводят его специалисты, опровергнув известную поговорку о том, что криминалист — это уставший следователь.Коммерсантъвчера в 18:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Общество
В России увеличится размер выплат на первого и второго ребенка
В России со следующего года увеличится размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка.
Известия вчера в 17:49
Экономика
ЛУКОЙЛ утвердил новые принципы дивидендной политики
Совет директоров компании ЛУКОЙЛ принял решение об изменении дивидендной политики.
Российская газета вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31, в среду сообщалось о 26 травмированных.
ТАСС 01:43
Политика
Володин: Россия осуждает вмешательство во внутренние дела Венесуэлы
Москва не поддерживает введение односторонних санкций в отношении Венесуэлы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Национального учредительного собрания Боливарианской Республики Венесуэла Диосдадо Кабельо Рондоном.
Дума ТВ 02:29
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru вчера в 08:04
Экономика
«Эксмо-АСТ» продаст одно из крупнейших издательств учебной литературы
По данным "Эксмо-АСТ", общий объем рынка учебной литературы в прошлом году составил 26 млрд руб. Доли изданий распределились следующим образом: "Просвещение" — 42%, "Российский учебник" — 30%, другие небольшие издательства — 18%.
Коммерсантъ 00:21
Политика
Макрон и Меркель приветствуют сдвиги в реализации Минских соглашений
Лидеры Франции и Германии приветствуют позитивные изменения в реализации Минских соглашений.
Украина.ру 01:34
Политика
Для реальных перемен в Донбассе не нужны минский и нормандский форматы - Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук убежден, что для ликвидации конфликта в Донбассе необходима лишь политическая воля глав четырех государств.
Украина.ру 04:12
Общество
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс
Гуманитарный конвой МЧС России – 87-й по счету – доставил в Донецк почти 50 тысяч детских продуктовых наборов.
Политика Сегодня 03:22
Происшествия
Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России
Фигурант "московского дела", программист Айдар Губайдулин заявил, что принял решение уехать из России.
Газета.Ru 03:32
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Общество
В Японии могут отложить парад в честь императора из-за тайфуна
В связи с катастрофическими последствиями удара тайфуна «Хагибис» японское правительство рассматривает возможность переноса парада по случаю интронизации императора Нарухито.
Свободная Пресса 01:56
Общество
Минфин отказался выделить дополнительные 44 миллиарда рублей на ЦКАД
"Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.
РИА Новости 02:14
Единоборства
Конор Макгрегор намекнул на следующего соперника
Ирландский боец смешанных боевых искусств, Экс-чемпион UFC в 2-х весовых категориях Конор Макгрегор планирует провести свой следующий бой в декабре текущего года.
Нур 04:04
Экономика
Россельхознадзор приостановил экспорт пшеницы во Вьетнам
Россельхознадзор по просьбе Вьетнама приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы в эту страну, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
РИА Новости 03:28
Экономика
Крупные банки могут начать оказывать госуслуги
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Общество
Telegram отложил запуск криптовалюты
Компания Telegram Group Inc. заявила о готовности отложить запуск блокчейн-платформы TON и не распространять криптовалюту Gram до решения всех юридических вопросов.
Lenta.ru 03:59
Общество
В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер
REGNUM 14 октября в 04:37
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября
В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:25
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия вчера в 13:24
Происшествия
В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже
Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
РИА Новости 02:07
Политика
CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 17:19
Политика
РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку
Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 02:09
Общество
Бывший баскетболист сборной России Домани получил 6 лет колонии
Бывший исполнительный директор РФБ Дмитрий Домани был приговорен к 6 годам колонии общего режима.
Sportbox.RU вчера в 12:59