Происшествия

REGNUMREGNUMВ СКР назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

Большинство пассажиров разбившегося в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 погибли от огня и отравления продуктами горения, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса.
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с чего всё началось

«Прохождение полиграфа обязательно при приеме на службу в СКР»

Как эксперты раскрывают преступления и решают кадровые вопросы Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис рассказал “Ъ” об уникальных экспертизах и исследованиях, которые проводят его специалисты, опровергнув известную поговорку о том, что криминалист — это уставший следователь.
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Названы причины гибели пассажиров разбившегося SSJ-100

Известия04:08

Названа причина смерти большинства пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Lenta.ru02:56

«Ъ»: СК назвал причину гибели большинства пассажиров SSJ-100, разбившегося в Шереметьево

ТАСС03:31

СК назвал главную причину смерти пассажиров SSJ-100

Газета.Ru03:17

Названа причина смерти пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Национальная служба новостей03:10

В СК назвали основную причину смерти пассажиров разбившегося в «Шереметьево» SSJ-100

Интерфакс02:58

Названа причина смерти большинства пассажиров в сгоревшем SSJ-100 в Шереметьево

Life.ru03:36
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