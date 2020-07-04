Коронавирус
Российская газетаНазваны причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Низкая смертность в Германии от пандемии коронавируса может быть связана с сильной системой здравоохранения и особенностями немецкого менталитета, полагает немецкий эпидемиолог и профессор Тобиас Курт. В интервью РБК эксперт пояснил, что Германия подошла к пандемии в состоянии повышенной готовности.
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с чего всё началось
Существует два фактора, которые могут объяснять сравнительно низкий уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Германии, предположил профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт.РБК03:00
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