Существует два фактора, которые могут объяснять сравнительно низкий уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Германии, предположил профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт.

с чего всё началось

Низкая смертность в Германии от пандемии коронавируса может быть связана с сильной системой здравоохранения и особенностями немецкого менталитета, полагает немецкий эпидемиолог и профессор Тобиас Курт. В интервью РБК эксперт пояснил, что Германия подошла к пандемии в состоянии повышенной готовности.

Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии

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