Определенную роль сыграла и прививка БЦЖ, которая распространена в России и некоторыми экспертами оценивается как фактор, повышающий иммунитет и против коронавируса, подчеркивается в докладе. Достаточно эффективны и меры властей по ограничению доступа коронавируса в Россию, отмечают авторы доклада.

с чего всё началось

Несмотря на рост числа подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в мировой статистике Россия сохраняет низкие показатели уровня распространения заболевания среди населения, чему способствует сочетание различных факторов.

В Минздраве объяснили низкую заболеваемость коронавирусом в России

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