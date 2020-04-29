Коронавирус
Life.ruВ Минздраве объяснили низкую заболеваемость коронавирусом в России
Несмотря на рост числа подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в мировой статистике Россия сохраняет низкие показатели уровня распространения заболевания среди населения, чему способствует сочетание различных факторов.
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с чего всё началось
Определенную роль сыграла и прививка БЦЖ, которая распространена в России и некоторыми экспертами оценивается как фактор, повышающий иммунитет и против коронавируса, подчеркивается в докладе. Достаточно эффективны и меры властей по ограничению доступа коронавируса в Россию, отмечают авторы доклада.РИА Новости20:14
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Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Гаджеты
«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD
Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
Политика
Путин объявил дни до 11 мая нерабочими
Глава государства сообщил, три рабочих дня между длинными майскими выходными - 6, 7 и 8 мая - тоже будут объявлены нерабочими.
Омск здесь 10:53
Происшествия
В Бурятии выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 29 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 23:09
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Экономика
Новосибирские потребители пошли за рассрочкой к поставщикам ресурсов
По итогам первого квартала СГК уже ощутила спад поступлений новосибирских потребителей — почти на 377 млн рублей (-2%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Infopro54 21:47
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Политика
Новый хитрый план Путина: Президент выступил с обращением
Президент России Владимир Путин перед совещанием по ситуации с распространением коронавируса выступил с публичным обращением.
Свободная Пресса 13:02
Политика
Мясокомбинаты в США приравняли к оборонным предприятиям
Дональд Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям.
Российская газета 22:17
Политика
В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.
РИА Новости 17:11
Здоровье
В Приморье коронавирус выявлен у детей и студентки ДВФУ
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко в сложных условиях борьбы с коронавирусом принял решение отказаться от своей заработной платы в пользу врачей.
REGNUM 22:58
Политика
Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 26 апреля в 07:07
Шоу-бизнес
Дарья Мороз нашла любовь после развода с Константином Богомоловым
Развод Дарьи Мороз и Константина Богомолова стал одним из самых обсуждаемых событий года из-за романа режиссера с Ксенией Собчак.
Grazia 22:31
Общество
В США число случаев заражения коронавирусом превысило миллион
В США общее число заразившихся коронавирусной инфекцией 28 апреля превысило 1 миллион человек.
Телеканал RTVI 14:41
Общество
Власти Москвы приостановили организацию детского отдыха до конца июля
Организация отдыха для детей приостановлена до 31 июля 2020 года. Об этом распорядился мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва 13:11
Общество
В Москве приготовились развернуть временные госпитали
Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей 10 тысяч коек.
Lenta.ru 22:14
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Происшествия
Новосибирский оперштаб сообщил о 58 новых пациентах с коронавирусом
В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 26 апреля, за сутки официально зарегистрированы 58 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 26 апреля в 01:07
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета вчера в 05:52
Политика
Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Глава государства сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Напомним, что подобные меры действуют в стране с 28 марта.
СОВА 10:46
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт 16:50
Общество
Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной сообщил о ее выписке из больницы
СМИ ранее сообщили о госпитализации Надежды Бабкиной в больницу в Коммунарке с подозрением на заражение коронавирусом.
iReactor 15:08
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 13:04
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Футбол
Чемпионат России по футболу может возобновиться 21 или 28 июня
В ином случае предусматривается возобновление чемпионата 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:20