Коронавирус

Life.ruLife.ruВ Минздраве объяснили низкую заболеваемость коронавирусом в России

Несмотря на рост числа подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в мировой статистике Россия сохраняет низкие показатели уровня распространения заболевания среди населения, чему способствует сочетание различных факторов.
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с чего всё началось

В Минздраве объяснили, почему в России реже болеют COVID-19

Определенную роль сыграла и прививка БЦЖ, которая распространена в России и некоторыми экспертами оценивается как фактор, повышающий иммунитет и против коронавируса, подчеркивается в докладе. Достаточно эффективны и меры властей по ограничению доступа коронавируса в Россию, отмечают авторы доклада.
РИА Новости20:14

Подробнее о событии

В Минздраве раскрыли, почему россияне реже болеют коронавирусом

URA.Ru22:25

В Минздраве объяснили низкую заболеваемость коронавирусом в России

Life.ru22:06

Обширная территория России помогла в борьбе с коронавирусом

Взгляд.ру20:59

В НИИ Минздрава назвали причины низкой заболеваемости COVID-19 в РФ

Российская газета21:19

В Минздраве объяснили, почему россияне реже болеют коронавирусом

Аргументы и Факты21:00

Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России

Lenta.ru21:21

В Минздраве объяснили, почему в России реже болеют COVID-19

РИА Новости20:14
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
4,6K
Гаджеты

«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD

Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
Политика

Путин объявил дни до 11 мая нерабочими

Глава государства сообщил, три рабочих дня между длинными майскими выходными - 6, 7 и 8 мая - тоже будут объявлены нерабочими.
Омск здесь 10:53
Происшествия

В Бурятии выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 29 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 23:09
13
Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
80
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
2,4K
Экономика

Новосибирские потребители пошли за рассрочкой к поставщикам ресурсов

По итогам первого квартала СГК уже ощутила спад поступлений новосибирских потребителей — почти на 377 млн рублей (-2%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Infopro54 21:47
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Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

ТАСС вчера в 23:38
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Политика

Новый хитрый план Путина: Президент выступил с обращением

Президент России Владимир Путин перед совещанием по ситуации с распространением коронавируса выступил с публичным обращением.
Свободная Пресса 13:02
Политика

Мясокомбинаты в США приравняли к оборонным предприятиям

Дональд Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям.
Российская газета 22:17
Политика

В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.
РИА Новости 17:11
Здоровье

В Приморье коронавирус выявлен у детей и студентки ДВФУ

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко в сложных условиях борьбы с коронавирусом принял решение отказаться от своей заработной платы в пользу врачей.
REGNUM 22:58
Политика

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 26 апреля в 07:07
6,8K
Шоу-бизнес

Дарья Мороз нашла любовь после развода с Константином Богомоловым

Развод Дарьи Мороз и Константина Богомолова стал одним из самых обсуждаемых событий года из-за романа режиссера с Ксенией Собчак.
Grazia 22:31
Общество

В США число случаев заражения коронавирусом превысило миллион

В США общее число заразившихся коронавирусной инфекцией 28 апреля превысило 1 миллион человек.
Телеканал RTVI 14:41
41
Общество

Власти Москвы приостановили организацию детского отдыха до конца июля

Организация отдыха для детей приостановлена до 31 июля 2020 года. Об этом распорядился мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва 13:11
2
Шоу-бизнес

Россияне призывают лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста

Neva.Today 13:40
47
Общество

В Москве приготовились развернуть временные госпитали

Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей 10 тысяч коек.
Lenta.ru 22:14
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
1,3K
Происшествия

Новосибирский оперштаб сообщил о 58 новых пациентах с коронавирусом

В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 26 апреля, за сутки официально зарегистрированы 58 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 26 апреля в 01:07
163
Путешествия

Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса

По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета вчера в 05:52
388
Политика

Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Глава государства сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Напомним, что подобные меры действуют в стране с 28 марта.
СОВА 10:46
Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт 16:50
Общество

Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
300
Шоу-бизнес

Муж Надежды Бабкиной сообщил о ее выписке из больницы

СМИ ранее сообщили о госпитализации Надежды Бабкиной в больницу в Коммунарке с подозрением на заражение коронавирусом.
iReactor 15:08
5
Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
168
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 13:04
408
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Футбол

Чемпионат России по футболу может возобновиться 21 или 28 июня

В ином случае предусматривается возобновление чемпионата 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:20
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