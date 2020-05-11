Тесты на наличие коронавируса и антител могут вводить в заблуждение и ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

с чего всё началось

Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат. Об этом она рассказала РИА Новости. Как пояснила специалист, шанс получить ошибочно отрицательный результат есть на всех стадиях заболевания.

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